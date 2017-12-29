​28 декабря в ярославском КЗЦ прошло областное праздничное мероприятие. С наступающим Новым годом собравшихся поздравил губернатор Дмитрий Миронов.



– За прошедшие 12 месяцев нам многое удалось сделать, – сказал он. – При непосредственном участии Президента страны реализованы стратегически значимые для региона проекты. Мы приняли разработанную с участием общественности стратегию социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года. Удалось привлечь в регион миллиарды новых инвестиций, ведущие предприятия освоили новую продукцию, введены в оборот десятки тысяч гектаров земель сельхозназначения, капитально отремонтировано более ста километров дорог.



Особое внимание Дмитрий Миронов уделил проекту по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе», который был реализован при активном содействии жителей области. Благоустроены дворы и парки, установлены детские и спортивные городки, отремонтированы сельские клубы и другие учреждения.



На праздничном мероприятии глава региона наградил лидеров «Рейтинга-76» 2017 года.



Губернаторский грант в размере 20 миллионов рублей получил Угличский муниципальный район. Победитель в номинации «Прорыв года» Тутаевский район – 10 миллионов рублей. Мышкинский, Большесельский, Некрасовский районы и город Переславль-Залесский – по 5 миллионов рублей. Соответствующие сертификаты Дмитрий Миронов вручил руководителям этих муниципальных образований.



Также в ходе мероприятия были вручены государственные и региональные награды. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена глава Первомайского муниципального района Инна Голядкина. Президент ООО «Корпорация ВИТ» известный ярославский меценат Виктор Тырышкин - медалью «За труды во благо земли Ярославской» II степени. Руководителю региональной общественной организации «Патриотическое объединение «ЛЕНРЕЗЕРВ» губернатор передал Благодарственное письмо Президента Российской Федерации. Директор ярославской средней школа №42 получила благодарность Президента Российской Федерации, а директор проекта средних рядных двигателей публичного акционерного общества «Автодизель» - Почетную грамоту Президента Российской Федерации.