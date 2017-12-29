​В новогодних гуляньях на Советской площади Ярославля ежедневно участвуют около двух тысяч человек. Ожидается, что в ночь на 1 января их посетят более 8 тысяч человек.



Праздничное мероприятие, посвященное встрече Нового года, «Ярославия – территория первых!» 31 декабря начнется здесь в 22 часа. К этому событию ярмарочные шале приготовят для гостей и жителей региона 15 тысяч пирожков и кондитерских изделий, 10 тысяч литров чая и кофе, испекут более 300 килограммов подарочных и сувенирных пряников. Повара намерены поджарить на гриле более 400 килограммов мяса, приготовить порядка 20 тысяч бургеров.



Гостей праздника ждет уникальная программа, полная незабываемых сюрпризов. Запланированы мэппинг-шоу, самое массовое новогоднее караоке, выступления звезд «Дискотеки 80-х» – заслуженных артистов России Наташи Королевой, Вадима Казаченко, Татьяны Овсиенко. Также на открытую сцену выйдут эстрадно-джазовый ансамбль из Рыбинска «Voice», певец Михаил Сим, шоу-балет «Юта». Ведущими вечера будут народный артист России Валерий Кириллов и актриса театра имени Федора Волкова Татьяна Коровина.



Праздничная программа продлится до 6 часов утра. Световое шоу в новогоднюю ночь начнется сразу после боя курантов и до 4 часов утра будет показано еще трижды.