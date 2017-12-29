|В ночь на 1 января праздничные мероприятия запланированы на более чем 120 площадках 25 муниципальных образований. В Ярославле театрализованные новогодние программы пройдут в 11 местах, самое масштабное представление традиционно состоится на Советской площади.
Для надежного обеспечения правопорядка в праздничные дни и новогоднюю ночь на улицах населенных пунктов будет увеличено количество нарядов патрульно-постовой службы. Планируется задействовать более 1200 сотрудников полиции. Они будут работать в зонах отдыха людей и местах проведения культурно-массовых мероприятий. На дороги выйдут на дежурство дополнительные экипажи ДПС ГИБДД.
За несколько часов до начала праздничных мероприятий объекты их проведения и прилегающие к ним территории сотрудники полиции обследуют с применением служебных собак и технических средств и возьмут под охрану. Допуск граждан к местам проведения торжеств будет осуществляться после осмотра с использованием стационарных и ручных металлодетекторов.
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