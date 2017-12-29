​В этом году заключен 21 договор о предоставлении земельных участков в аренду без торгов для реализации масштабных социально значимых инвестпроектов. Данный механизм был запущен по поручению губернатора Дмитрия Миронова в целях повышения инвестиционной привлекательности региона и его социально-экономического развития.



Специальная рабочая группа областного Координационного совета по вопросам градостроительства, имущественных и земельных отношений проанализировала ходатайства от шести инвесторов. Речь, в частности, идет о тепличном комплексе по выращиванию овощных и зеленных культур, трех физкультурно-оздоровительных комплексах и адаптивном центре в Ярославле в рамках программы «Газпром – детям», IT-парке, модульной ферме аквакультуры. По этим проектам приняты положительные решения.



– Рабочая группа создана в рамках формирования единой политики в сфере имущественных и земельных отношений на территории региона для создания благоприятного инвестиционного климата, – рассказал заместитель председателя Правительства Роман Колесов. – Перечень рассматриваемых на заседаниях вопросов достаточно широк и затрагивает сферу деятельности различных федеральных и областных структур.



Как сообщил директор департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов, на заседаниях рабочей группы были рассмотрены вопросы предоставления в аренду без торгов 35 земельных участков. Прорабатывались проекты по переводу земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности для размещения объектов придорожного сервиса, магистральных нефтепроводов, добычи полезных ископаемых. Кроме того, важным вопросом было выполнение мероприятий по муниципальному земельному контролю и приватизации муниципального имущества.