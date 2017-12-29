|В 2017 году сельскохозяйственные предприятия области в сфере растениеводства достигли топовых результатов. Несмотря на неблагоприятные агроклиматические условия, показатель урожайности овощей (без учета зеленого горошка) составил 356,1 ц/га, что на 9,1 процента превышает показатель 2016 года. Урожайность зерновых и зернобобовых культур составила 21,9 ц/га, что на 9,5 процента больше, чем в 2016-м, льна-долгунца – 6,6 ц/га, прирост 4,8 процента.
Озимые культуры посеяны на 7,8 тысячи гектаров, что на 23,8 процента превышает показатель 2016 года.
Валовое производство заготовленного сена составило 90,9 тысячи тонн – на 6,1 процента больше, чем в 2016-м, сенажа – 224,3 тысячи тонн (прирост 47,8 процента), зерносенажа – 34,4 тысячи тонн (24,6 процента).
На условную голову заготовлено 31,2 центнера кормовых единиц, что превысило показатель 2016 года на 1,3 процента.
В сфере животноводства топовые результаты достигнуты по следующим показателям валового производства: яиц – 1910,2 миллиона штук, прирост 7 процентов, молока – 279,2 тысячи тонн (6 процентов), скота и птицы на убой в живом весе – 77,3 тысячи тонн (5 процентов).
Показатель яйценоскости составил 307 штук на одну курицу – прирост показателя на 0,3 процента по сравнению с 2016 годом, надой на корову – 6260 килограммов, прирост 7 процентов.
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