​Ярославская область получит из федерального бюджета 730 миллионов рублей на реализацию приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году. Соответствующее распоряжение Правительства РФ уже подписано.



Финансирование проекта из федерального бюджета увеличилось на 105 миллионов рублей по сравнению с текущим годом, подчеркнул губернатор Дмитрий Миронов. Еще 730 миллионов на проект будет выделено из бюджетов региона и города Ярославля.



– Итоговое финансирование проекта составит 1,46 миллиарда рублей. На эти деньги мы отремонтируем порядка 80 километров дорог, – рассказал Дмитрий Миронов. – Сейчас занимаемся подготовкой проектно-сметной документации. Как можно раньше проведем торги, чтобы подрядчики смогли приступить к работам в начале сезона.



Проект «Безопасные и качественные дороги» направлен на приведение в нормативное состояние дорог в границах крупных агломераций. В нашем регионе это городская агломерация «Ярославская», в которую входят Ярославль, Ярославский и Тутаевский муниципальные районы.



В 2017 году на проект «Безопасные и качественные дороги» в Ярославской области было направлено 1,306 миллиарда рублей из бюджетов всех уровней. На эти деньги отремонтированы 34 дороги общей протяженностью 75,9 километра, ликвидированы 23 места концентрации ДТП. Доля дорог агломерации, соответствующих нормативным требованиям, увеличилась с 44,3 до 51,5 процента.