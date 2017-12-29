​29 декабря на колокольне Кирилло-Афанасиевского мужского монастыря в Ярославле установлен купол.



В этом году в обители проводятся беспрецедентные по масштабам реставрационные работы. Они стали возможны благодаря финансовой поддержке стороны Правительства Москвы в рамках договоренностей между губернатором Дмитрием Мироновым и мэром столицы Сергеем Собяниным.



– Воссоздана одна из вертикальных доминант ансамбля монастыря. Это, безусловно, является важнейшим событием с точки зрения градостроительной композиции исторического центра Ярославля, – почеркнул главный архитектор области Михаил Кудряшов. – Это одна из базовых исторических вертикальных доминант в пространстве города.



Михаил Кудряшов добавил, что в ближайшие дни также будет установлен купол Алексиевского придела храма Кирилла и Афанасия. Три оставшихся главы Спасо-Пробоинского храма украсят алтарную часть в 2018 году.



Всего изготовлено 11 куполов. Все они воссозданы по сохранившимся чертежам, без изменения их исторического облика. Производство куполов было поручено фирме «Энергомаш» из Волгодонска, которая имеет богатый опыт изготовления и установки куполов на храмы в России и за рубежом.



Пять куполов установили на Спасо-Пробоинский храм монастыря начале сентября.



Справка



В рамках соглашения между Правительствами Ярославской области и Москвы, подписанного губернатором Дмитрием Мироновым и мэром столицы Сергеем Собяниным, на реконструкцию исторического центра Ярославля было направлено 600 миллионов рублей. Часть средств пошла на восстановление Кирилло-Афанасиевского монастыря.



Единственный мужской монастырь в Ярославля, заложенный Мининым и Пожарским, стоял обезглавленный более 80 лет, с 1936 года. В XX веке были разрушены главы церквей, разобраны колокольни, в храмах разместили производственные мастерские. Монастырское имущество было реквизировали. В 2008 году храмы Кирилло-Афанасиевского монастыря возвращены Ярославской епархии.



В комплекс реставрационных работ на территории монастыря также входит восстановление фасадов обители, восточного периметра стены. На восстановление выделено порядка 90 миллионов рублей.