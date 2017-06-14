Офис возобновит свою работу в полном объеме 9 января 2017 г. Техническая поддержка работает: 31 декабря – с 9 до 18 часов, 1 января – с 12 до 20 часов, с 2 по 8 января – с 9 до 22 часов. Списание абонентской платы за январь произойдёт в штатном режиме, т.е. через несколько минут после праздничного боя курантов. Оплатить услуги можно разными способами. Ярнетбанк также будет работать почти как обычно: возврат денежных средств произойдёт не шестого января, а девятого. В отличие от расслабленного в праздники Ярнета, Ярбатут заканчивает работу 31 декабря лишь в 17:00, а 1 января в 12:00 уже начинает работу в штатном режиме. Всех благ!

