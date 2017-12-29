​29 декабря губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и генеральный директор ОАО «Славнефть-ЯНОС» Николай Карпов подписали дополнение на 2018 год к действующему соглашению о сотрудничестве. Данный документ определяет взаимодействие сторон в социальной сфере, в том числе участие предприятия в реализации общественно значимых программ.



– ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» является одним из флагманов экономики региона и входит в число крупнейших налогоплательщиков, – отметил Дмитрий Миронов. – Налоговые отчисления, поступающие в областной бюджет, позволяют решать социальные задачи. Ежегодно в рамках уже существующего соглашения между региональным Правительством и предприятием в Ярославской области проходит множество масштабных мероприятий и проектов в сферах профессионального и массового спорта, социальной политики и культуры.



– Мы завершаем год с неплохими результатами, – отметил Николай Карпов. – Объем переработки нефти превысил 15,4 миллиона тонн. Увеличился объем налогов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней. Мы ввели в эксплуатацию установку базовых масел III группы и вносим свой вклад в реализацию программы импортозамещения. Выполнены все наши обязательства по повышению экологической безопасности производства. И, конечно, полностью реализованы все мероприятия, предусмотренные соглашением о сотрудничестве с Правительством Ярославской области в социальной сфере.



Так, в 2017 году в рамках соглашения о сотрудничестве ОАО «Славнефть-ЯНОС» поддержало реализацию губернаторского проекта «На высокой волне». В течение года на бесплатной основе ярославские театры, музеи, филармонию, планетарий и другие учреждения культуры смогли посетить более 54 тысяч человек. Участниками акции стали пенсионеры, студенты, многодетные семьи и другие социально незащищенные категории граждан. В 2018 году это направление работы сохранится.



Также будет продолжена поддержка волейбольного клуба «Ярославич», баскетбольного клуба «Буревестник». На базе СОК «Атлант» в рамках проекта по развитию детского массового спорта школьники Ярославля будут бесплатно посещать бассейн, тренажерный зал и другие секции спорткомплекса.