​Советская площадь готова к празднованию новогодней ночи. Встретить главный праздник года у главной елки региона смогут одновременно тысячи ярославцев и гостей региона.



Праздничная программа «Ярославия – территория первых!» на Советской площади начнется в 22 часа и продлится до 6 часов утра 1 января.



– В прошлом году мы встречали Новый год на Советской площади и были настолько приятно удивлены происходящим, что в этом году 31 декабря обязательно будем у главной елки региона, – рассказала известная ярославская телеведущая, руководитель шоу-группы «Грация» Юлия Тихомирова. – Много лет подряд мы отмечали праздник либо дома, либо в ресторане, но это не идет ни в какое сравнение с тем, что происходит на главной площади Ярославля. Здесь можно встретить много знакомых, прогуляться и выпить глинтвейна, отведать вкусных шашлыков и насладиться отличной развлекательной программой. Именно на площади праздничная атмосфера чувствуется как нигде больше. Поэтому с удовольствием приглашаю всех ярославцев в новогоднюю ночь на Советскую площадь.



В программе – выступления звезд «Дискотеки 80-х» – заслуженных артистов России Наташи Королевой, Вадима Казаченко, Татьяны Овсиенко, Кая Метова, а также ярославских певцов и танцоров.



В новогоднюю ночь собравшихся на Советской площади ждет множество сюрпризов. Главным подарком станет уникальное архитектурное 3D-мэппинг-шоу о Ярославии – земле с богатой историей, с которой связаны Ярослав Мудрый, Александр Невский, Федор Волков, Федор Ушаков, Михаил Кошкин, Валентина Терешкова. Шоу создано студией из Нижнего Новгорода «Dream Laser» специально для Ярославля и будет проецироваться на здание Правительства области. Световое шоу в новогоднюю ночь начнется сразу после боя курантов и до 4 часов утра будет показано еще трижды.