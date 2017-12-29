Сегодня в 22 часа на Советской площади Ярославля стартует праздничная программа «Ярославия – территория первых». Фейерверк, Концерт звезд российской эстрады, уникальное световое 3D-шоу и яркие флешмобы будут ждать ярославцев в на главной площади города.



Для удобства гостей праздника график работы общественного транспорта в новогоднюю ночь был скорректирован. Автобусы и троллейбусы будут ходить во все районы города до самого утра.



Расписание работы общественного транспорта в Ярославле в новогоднюю ночь



Автобусные маршруты:



№4 Богоявленская площадь – поселок Куйбышева



Богоявленская площадь



Поселок Куйбышева



23.30; 0.30; 1.00; 1.28; 1.58; 2.26; 2.56; 3.24; 3.54; 4.24



23.30; 0.00; 1.00; 1.30; 1.58; 2.28; 2.56; 3.26; 3.54



№6т Торговый переулок – НЗКИ



Торговый переулок



НЗКИ



1.52; 3.16; 4.39



0.43; 2.37; 4.01



№13 Богоявленская площадь – 5-й мкр.



Богоявленская площадь



5-й мкр.



0.00; 1.00; 1.30; 1.58; 2.28; 2.56; 3.26; 3.54; 4.24



23.32; 0.02; 0.30; 1.30; 2.00; 2.28; 2.58; 3.26; 3.56



№18 Торговый переулок – 15-й мкр.



Торговый переулок



15-й мкр.



0.25; 2.07; 4.20



1.16; 3.28



№19к Улица Гудованцева – Красная площадь



Улица Гудованцева



Пожарная каланча



23.02; 23.30; 0.57; 1.25; 1.52; 2.20; 2.47; 3.15; 3.42



0.30; 0.58; 1.25; 1.53; 2.20; 2.48; 3.15; 3.43; 4.20



№21 Красная площадь – Очапки



Красная площадь



Очапки



0.25; 2.33; 4.18



1.13; 3.28



№32т Торговый переулок – улица Сахарова



Торговый переулок



Улица Сахарова



23.27; 0.21; 0.47; 1.13; 1.39; 2.05; 2.31; 2.57; 3.22; 3.49; 4.14



23.01; 23.27; 23.53; 0.47; 1.13; 1.39; 2.05; 2.31; 2.57; 3.23; 3.48



№33 ПАТП №1 – областная больница



ПАТП №1



Областная больница



0.15; 0.49; 1.23; 2.27; 3.01; 3.35; 4.09



1.06; 1.40; 2.14; 3.18; 3.52; 4.26; 5.00



№41б Богоявленская площадь – улица Индустриальная



Богоявленская площадь



Улица Индустриальная



22.33; 23.06; 23.40; 0.13; 1.17; 2.01; 2.34; 3.08; 3.41; 4.15



21.57; 22.21; 23.08; 23.41; 0.45; 1.18; 1.52; 2.36; 3.09; 3.43



№44к Торговый переулок – улица Чкалова



Торговый переулок



Улица Автозаводская



23.00; 23.25; 0.30; 0.56; 1.21; 1.47; 2.12; 2.38; 3.03; 3.29; 3.54; 4.20



22.59; 23.25; 0.30; 0.55; 1.21; 1.46; 2.12; 2.37; 3.03; 3.28; 3.54



№78 Торговый переулок – 15-й мкр.



Торговый переулок



15-й мкр.



22.42; 0.40; 1.28; 2.32; 3.20; 4.18



22.45; 0.37; 1.33; 2.21; 3.25



Троллейбусные маршруты



№1 Ярославль-Главный – ЯШЗ



Ярославль-Главный



ЯШЗ



1.03; 1.27; 1.52; 2.16; 2.41; 3.05; 3.30; 3.54



0.38; 1.02; 1.27; 1.51; 2.16; 2.40; 3.05; 3.29; 3.54; 4.18



№5 Улица Рыкачева – Ярославль-Главный



Улица Рыкачева



Ярославль-Главный



1.28; 1.53; 2.18; 2.42; 3.07; 3.32



0.51; 1.16; 1.41; 2.05; 2.30; 2.55; 3.19; 3.44; 4.09



№8 Улица Волгоградская – Торговый переулок



Улица Волгоградская



Торговый переулок



1.20; 1.45; 2.10; 2.35; 3.00; 3.25; 3.50; 4.15; 4.40



0.42; 1.07; 1.32; 1.57; 2.22; 2.47; 3.12; 3.37; 4.02



№9 ЯШЗ – улица Нефтяников



ЯШЗ



Улица Нефтяников



1.07; 1.36; 2.06; 2.35; 3.05; 3.34; 4.04



0.37; 1.06; 1.36; 2.05; 2.35; 3.04; 3.34



Предоставляются все действующие льготы по оплате стоимости проезда и возможность использования проездных билетов долговременного пользования.