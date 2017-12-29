Сегодня в 22 часа на Советской площади Ярославля стартует праздничная программа  «Ярославия – территория первых». Фейерверк, Концерт звезд российской эстрады, уникальное световое 3D-шоу и яркие флешмобы будут ждать ярославцев в на главной площади города.

Для удобства гостей праздника график работы общественного транспорта в новогоднюю ночь был скорректирован. Автобусы и троллейбусы будут ходить во все районы города до самого утра.

Расписание работы общественного транспорта в Ярославле в новогоднюю ночь

Автобусные маршруты:

№4 Богоявленская площадь – поселок Куйбышева

Богоявленская площадь

Поселок Куйбышева

23.30; 0.30; 1.00; 1.28; 1.58; 2.26; 2.56; 3.24; 3.54; 4.24

23.30; 0.00; 1.00; 1.30; 1.58; 2.28; 2.56; 3.26; 3.54

№6т Торговый переулок – НЗКИ

Торговый переулок

НЗКИ

1.52; 3.16; 4.39

0.43; 2.37; 4.01

№13 Богоявленская площадь – 5-й мкр.

Богоявленская площадь

5-й мкр.

0.00; 1.00; 1.30; 1.58; 2.28; 2.56; 3.26; 3.54; 4.24

23.32; 0.02; 0.30; 1.30; 2.00; 2.28; 2.58; 3.26; 3.56

№18 Торговый переулок – 15-й мкр.

Торговый переулок

15-й мкр.

0.25; 2.07; 4.20

1.16; 3.28

№19к Улица Гудованцева – Красная площадь

Улица Гудованцева

Пожарная каланча

23.02; 23.30; 0.57; 1.25; 1.52; 2.20; 2.47; 3.15; 3.42

0.30; 0.58; 1.25; 1.53; 2.20; 2.48; 3.15; 3.43; 4.20

№21 Красная площадь – Очапки

Красная площадь

Очапки

0.25; 2.33; 4.18

1.13; 3.28

№32т Торговый переулок – улица Сахарова

Торговый переулок

Улица Сахарова

23.27; 0.21; 0.47; 1.13; 1.39; 2.05; 2.31; 2.57; 3.22; 3.49; 4.14

23.01; 23.27; 23.53; 0.47; 1.13; 1.39; 2.05; 2.31; 2.57; 3.23; 3.48

№33 ПАТП №1 – областная больница

ПАТП №1

Областная больница

0.15; 0.49; 1.23; 2.27; 3.01; 3.35; 4.09

1.06; 1.40; 2.14; 3.18; 3.52; 4.26; 5.00

№41б Богоявленская площадь – улица Индустриальная

Богоявленская площадь

Улица Индустриальная

22.33; 23.06; 23.40; 0.13; 1.17; 2.01; 2.34; 3.08; 3.41; 4.15

21.57; 22.21; 23.08; 23.41; 0.45; 1.18; 1.52; 2.36; 3.09; 3.43

№44к Торговый переулок – улица Чкалова

Торговый переулок

Улица Автозаводская

23.00; 23.25; 0.30; 0.56; 1.21; 1.47; 2.12; 2.38; 3.03; 3.29; 3.54; 4.20

22.59; 23.25; 0.30; 0.55; 1.21; 1.46; 2.12; 2.37; 3.03; 3.28; 3.54

№78 Торговый переулок – 15-й мкр.

Торговый переулок

15-й мкр.

22.42; 0.40; 1.28; 2.32; 3.20; 4.18

22.45; 0.37; 1.33; 2.21; 3.25

Троллейбусные маршруты

№1 Ярославль-Главный – ЯШЗ

Ярославль-Главный

ЯШЗ

1.03; 1.27; 1.52; 2.16; 2.41; 3.05; 3.30; 3.54

0.38; 1.02; 1.27; 1.51; 2.16; 2.40; 3.05; 3.29; 3.54; 4.18

№5 Улица Рыкачева – Ярославль-Главный

Улица Рыкачева

Ярославль-Главный

1.28; 1.53; 2.18; 2.42; 3.07; 3.32

0.51; 1.16; 1.41; 2.05; 2.30; 2.55; 3.19; 3.44; 4.09

№8 Улица Волгоградская – Торговый переулок

Улица Волгоградская

Торговый переулок

1.20; 1.45; 2.10; 2.35; 3.00; 3.25; 3.50; 4.15; 4.40

0.42; 1.07; 1.32; 1.57; 2.22; 2.47; 3.12; 3.37; 4.02

№9 ЯШЗ – улица Нефтяников

ЯШЗ

Улица Нефтяников

1.07; 1.36; 2.06; 2.35; 3.05; 3.34; 4.04

0.37; 1.06; 1.36; 2.05; 2.35; 3.04; 3.34

Предоставляются все действующие льготы по оплате стоимости проезда и возможность использования проездных билетов долговременного пользования.

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