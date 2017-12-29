​Дорогие жители Ярославской области!



От имени регионального Правительства и от себя лично поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым!



Эти праздники всегда создают особое настроение. Это время надежд и радостных ожиданий.



Уходящий год был богат на разные события. Но пусть он запомнится только добрыми моментами.



Все свершения 2017-го – итог нашей совместной деятельности. И работа в направлении социально-экономического развития территории продолжится.



Примите самые искренние поздравления! Пусть 2018-й станет годом новых достижений. Желаю, чтобы в любом деле перед вами открывались широкие горизонты и покорялись самые сложные вершины. Приятных перемен, удачи во всех начинаниях, счастья, успехов в работе и крепкого здоровья!



Председатель Правительства области Дмитрий Степаненко