​Дорогие жители Ярославской области!

От имени регионального Правительства и от себя лично поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым!

Эти праздники всегда создают особое настроение. Это время надежд и радостных ожиданий.

Уходящий год был богат на разные события. Но пусть он запомнится только добрыми моментами.

Все свершения 2017-го – итог нашей совместной деятельности. И работа в направлении социально-экономического развития территории продолжится.

Примите самые искренние поздравления! Пусть 2018-й станет годом новых достижений. Желаю, чтобы в любом деле перед вами открывались широкие горизонты и покорялись самые сложные вершины. Приятных перемен, удачи во всех начинаниях, счастья, успехов в работе и крепкого здоровья! 

Председатель Правительства области Дмитрий Степаненко

Комментарии

Комментариев пока нет...
Ответьте на вопрос: В каком году Ярославлю 1000 лет? -

Вы — Гость. Не хотите ли авторизоваться или зарегистрироваться?
19:30
19 просмотров