|Дорогие жители Ярославской области!
От имени регионального Правительства и от себя лично поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым!
Эти праздники всегда создают особое настроение. Это время надежд и радостных ожиданий.
Уходящий год был богат на разные события. Но пусть он запомнится только добрыми моментами.
Все свершения 2017-го – итог нашей совместной деятельности. И работа в направлении социально-экономического развития территории продолжится.
Примите самые искренние поздравления! Пусть 2018-й станет годом новых достижений. Желаю, чтобы в любом деле перед вами открывались широкие горизонты и покорялись самые сложные вершины. Приятных перемен, удачи во всех начинаниях, счастья, успехов в работе и крепкого здоровья!
Председатель Правительства области Дмитрий Степаненко
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