​Уважаемые ярославцы!

Поздравляю вас, ваших родных и близких с наступающими праздниками – новым, 2018 годом и Рождеством!

В новогодние дни, наполненные душевным теплом и надеждами, мы подводим итоги и строим планы на будущее.

Спасибо вам за оказанное мне доверие и поддержку. Верю, что вместе мы сделаем многое для развития и укрепления экономики, для создания условий по улучшению жизни в городах и селах Ярославской области.

Пусть Новый год и Рождество принесут вам хорошее настроение, пусть взаимопонимание и любовь дорогих вашему сердцу людей помогут сделать мир лучше, подарят силы созидать и творить  добро!

Желаю вам и вашим семьям в наступающем году мира и счастья, здоровья и благополучия!

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов

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