|Уважаемые ярославцы!
Поздравляю вас, ваших родных и близких с наступающими праздниками – новым, 2018 годом и Рождеством!
В новогодние дни, наполненные душевным теплом и надеждами, мы подводим итоги и строим планы на будущее.
Спасибо вам за оказанное мне доверие и поддержку. Верю, что вместе мы сделаем многое для развития и укрепления экономики, для создания условий по улучшению жизни в городах и селах Ярославской области.
Пусть Новый год и Рождество принесут вам хорошее настроение, пусть взаимопонимание и любовь дорогих вашему сердцу людей помогут сделать мир лучше, подарят силы созидать и творить добро!
Желаю вам и вашим семьям в наступающем году мира и счастья, здоровья и благополучия!
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов
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