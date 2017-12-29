​Уважаемые ярославцы!



Поздравляю вас, ваших родных и близких с наступающими праздниками – новым, 2018 годом и Рождеством!



В новогодние дни, наполненные душевным теплом и надеждами, мы подводим итоги и строим планы на будущее.



Спасибо вам за оказанное мне доверие и поддержку. Верю, что вместе мы сделаем многое для развития и укрепления экономики, для создания условий по улучшению жизни в городах и селах Ярославской области.



Пусть Новый год и Рождество принесут вам хорошее настроение, пусть взаимопонимание и любовь дорогих вашему сердцу людей помогут сделать мир лучше, подарят силы созидать и творить добро!



Желаю вам и вашим семьям в наступающем году мира и счастья, здоровья и благополучия!



Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов