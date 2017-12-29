|Пятнадцать тысяч человек пришли минувшей ночью на главную площадь Ярославля, чтобы встретить Новый год. Вместе с жителями и гостями города главный зимний праздник отмечали губернатор Дмитрий Миронов и члены областного Правительства.
Начались торжества в десять часов вечера большим праздничным концертом с участием звезды российской эстрады – Наташи Королевой.
Перед полуночью на большом экране, установленном у здания регионального Правительства, прозвучало новогоднее обращение Президента РФ Владимира Путина к гражданам России.
После боя кремлевских курантов небо над древним городом украсил новогодний фейерверк. Ночь продолжилась уникальным архитектурным 3D-мэппинг-шоу о Ярославии – на здании Правительства области перед собравшимися пролетели картины истории родного края, героями которой стали Ярослав Мудрый, Александр Невский, Федор Волков, Федор Ушаков, Михаил Кошкин и Валентина Терешкова.
Далее перед гостями праздника выступили звезды проекта «Дискотека 80-х». Праздничная программа продлилась до 6 часов утра. Всю ночь на площади работали ярмарочные шале, каток и аттракционы.
Для удобства ярославцев в новогоднюю ночь был скорректирован график работы общественного транспорта. Автобусы и троллейбусы ходили во все районы города до самого утра.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
14:30
68 просмотров
2017.12.31 Поздравление губернатора Дмитрия Миронова с Новым годом и Рождеством 2017.12.31 Поздравление председателя Правительства области Дмитрия Степаненко с Новым годом и Рождеством2017.12.31 Общественный транспорт в Ярославле в новогоднюю ночь будет работать до утра2017.12.30 Советская площадь готова к встрече Нового года2017.12.29 Правительство Ярославской области и ОАО «Славнефть-ЯНОС» согласовали параметры сотрудничества на 2018 год