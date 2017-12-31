|В связи с ухудшением погодных условий и начавшимся снегопадом на дороги области выводится дополнительная техника. Особое внимание уделяется трассам с автобусным сообщением, дорогам опорной сети, мостам, путепроводам, опасным участкам. Всего этой ночью на дорогах региональной собственности будет работать 167 единиц.
Ярославская областная дорожная служба призывает участников дорожного движения быть внимательнее и не пренебрегать мерами безопасности.
– Мы убедительно просим водителей быть внимательными на дороге, избегать беспорядочного маневрирования, резкого торможения, соблюдать безопасную дистанцию, – сказал директор Ярославской областной дорожной службы Антон Заев. – Также всем пешеходам необходимо быть осторожными при пересечении проезжей части, а в темное время суток желательно надевать одежду со световозвращающими элементами.
Антон Заев подчеркнул, силами сотрудников Ярдорслужбы организовано оперативное дежурство в праздничные дни, учитывая сложные погодные условия. Он заявил также, что при необходимости будут выведены дополнительные единицы техники.
При наличии замечаний к качеству уборки дорог жители Ярославской области могут позвонить в круглосуточные диспетчерские службы ГКУ ЯО «Ярдорслужба», ГП «Ярдормост», филиалов ГП «Ярдормост».
Телефоны диспетчерских служб: (4852) 78-95-20 – ГКУ ЯО «Ярдорслужба», (4852) 76-05-17 – ГП «Ярдормост».
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