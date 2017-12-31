​Хоккейный турнир среди дворовых команд «Золотая шайба» имени Анатолия Тарасова стартовал в Рыбинске 5 января. Открытие состоялось на стадионе «Взлет», благоустроенном в рамках проекта по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе».



В состязаниях принимают участие ребята от 10 до 20 лет. Всего в этом году за звание лучших поборются 22 любительские команды.



Игры будут проходить на четырех площадках – хоккейных кортах Дворца спорта «Метеор», на улицах Гагарина и 1-й Выборгской и хоккейной коробке на стадионе «Взлет». Здесь возможность проводить полноценные матчи турнира «Золотая шайба» появилась благодаря участию в губернаторском проекте «Решаем вместе». По решению жителей Рыбинска, проголосовавших за восстановление спортивного объекта, в 2017 году на стадионе были созданы условия для проведения футбольных состязаний, установлена площадка для занятий воркаутом, смонтировано ограждение, освещение, а в зимнее время залит хоккейный корт. Это позволяет использовать площадку в течение всего года.



– Особенность турнира в том, что ребята сами собрались, организовали дворовые команды, заявили себя. Некоторые ради участия впервые встали на коньки, – рассказала директор молодежного центра «Максимум» Елена Груздева. – Замечательно, что у «Золотой шайбы» появилась новая площадка, а у живущих в микрорайоне ребят – возможность играть и тренироваться на новом корте.



Первыми на льду встретились команды клубов по месту жительства «Темп» и «Буревестник», вторыми сразились «Лицей» и «Ренад». Победу одержали команды «Буревестник» и «Ренад». Городской турнир продлится до конца февраля, а итоги его будут подведены в марте.



Направленный на выполнение поставленной Президентом России Владимиром Путиным задачи по формированию комфортной городской среды проект «Решаем вместе» в Ярославской области будет продолжен. Его бюджет в 2018 году, как сообщил губернатор Дмитрий Миронов, составит 680 миллионов рублей. Обсуждение площадок для включения в программу уже началось.