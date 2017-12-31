​Хоккейный турнир среди дворовых команд «Золотая шайба» имени Анатолия Тарасова стартовал в Рыбинске 5 января. Открытие состоялось на стадионе «Взлет», благоустроенном в рамках проекта по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе».

В состязаниях принимают участие ребята от 10 до 20 лет. Всего в этом году за звание лучших поборются 22 любительские команды.

Игры будут проходить на четырех площадках – хоккейных  кортах Дворца спорта «Метеор», на улицах Гагарина и 1-й Выборгской и хоккейной коробке на стадионе «Взлет». Здесь возможность проводить полноценные матчи турнира «Золотая шайба» появилась благодаря участию в губернаторском проекте «Решаем вместе». По решению жителей  Рыбинска, проголосовавших за восстановление спортивного объекта, в 2017 году на стадионе были созданы условия для проведения футбольных состязаний, установлена площадка для занятий воркаутом, смонтировано ограждение, освещение, а в зимнее время залит хоккейный корт. Это позволяет использовать площадку в течение всего года.

– Особенность турнира в том, что ребята сами собрались, организовали дворовые команды, заявили себя. Некоторые ради участия  впервые встали на коньки, –  рассказала директор молодежного центра «Максимум» Елена Груздева. – Замечательно, что у «Золотой шайбы» появилась новая площадка, а у живущих в микрорайоне ребят – возможность играть и тренироваться на новом корте.

Первыми на льду встретились команды клубов по месту жительства  «Темп» и «Буревестник», вторыми сразились «Лицей»  и «Ренад».  Победу одержали команды  «Буревестник» и «Ренад». Городской турнир продлится до конца февраля, а итоги его будут подведены в марте.

Направленный на выполнение поставленной Президентом России Владимиром Путиным задачи по формированию комфортной городской среды проект «Решаем вместе» в Ярославской области будет продолжен. Его бюджет в 2018 году, как сообщил губернатор Дмитрий Миронов, составит 680 миллионов рублей. Обсуждение площадок для включения в программу уже началось.

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