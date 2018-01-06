​От всего сердца поздравляю православных верующих со светлым праздником Рождества Христова!



Являясь важной частью нашего духовного наследия, символизируя рождение надежды, неминуемую победу добра, оно пробуждает лучшие человеческие чувства, призывает к милосердию, заботе о ближних.



Вечные ценности и идеалы объединяют нас, вдохновляют и придают силы творить благие дела.



Пусть чистые помыслы и созидательные устремления станут всем нам прочной опорой в жизни, помогут обрести счастье и гармонию, принесут в каждый дом, в каждую ярославскую семью мир и благополучие!



Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов