​От всего сердца поздравляю православных верующих со светлым праздником Рождества Христова!

Являясь важной частью нашего духовного наследия, символизируя рождение надежды, неминуемую победу добра, оно пробуждает лучшие человеческие чувства, призывает к милосердию, заботе о ближних.

Вечные ценности и идеалы объединяют нас, вдохновляют и придают силы творить благие дела.

Пусть чистые помыслы и созидательные устремления станут всем нам прочной опорой в жизни, помогут обрести счастье и гармонию, принесут в каждый дом, в каждую ярославскую семью мир и благополучие!

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов

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