|От всего сердца поздравляю православных верующих со светлым праздником Рождества Христова!
Являясь важной частью нашего духовного наследия, символизируя рождение надежды, неминуемую победу добра, оно пробуждает лучшие человеческие чувства, призывает к милосердию, заботе о ближних.
Вечные ценности и идеалы объединяют нас, вдохновляют и придают силы творить благие дела.
Пусть чистые помыслы и созидательные устремления станут всем нам прочной опорой в жизни, помогут обрести счастье и гармонию, принесут в каждый дом, в каждую ярославскую семью мир и благополучие!
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
08:00
33 просмотров
2018.01.07 В ярославских храмах прошли рождественские богослужения2018.01.07 В Ярославской области проводятся рейды по контролю за реализацией алкогольной продукции 2018.01.07 Поздравление губернатора Дмитрия Миронова с Новым годом2018.01.06 На отремонтированном в рамках проекта «Решаем вместе» стадионе «Взлет» стартовал хоккейный турнир дворовых команд2018.01.06 Из-за снегопада на дороги области выводится дополнительная техника