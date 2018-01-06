​Более 30 рейдов по контролю за реализацией алкогольной продукции проведено в Ярославской области в дни новогодних праздников. В составе групп по выявлению фактов незаконной торговли сотрудники регионального департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка, Центра по защите прав потребителей, а также областного ОВД.



Особое внимание в ходе рейдов уделялось торговле контрафактной продукцией и в ночное время.



Так, в Ярославле и Ярославском муниципальном районе были выявлены факты продажи спиртного без соответствующих документов. В Дзержинском районе областного центра алкоголь продавали без лицензии.



В результате проведенных мероприятий около 100 литров спиртного было конфисковано и направлено в Ярославский государственный институт качества сырья и пищевых продуктов на дополнительное исследование. По итогам проверок были составлены протоколы, в отношении нарушителей заведены дела об административных правонарушениях.



Факты продажи алкогольной продукции несовершеннолетним в ходе рейдов выявлены не были.



Департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка просит жителей области сообщать о незаконной торговле алкогольной продукцией по телефону горячей линии. Благодаря бдительности граждан в дни новогодних праздников было организовано 20 проверок.



Если Вы стали свидетелем продажи спиртного несовершеннолетним, реализации алкогольной продукции без лицензии или с нарушением сроков годности сообщите об этом по телефону ‎(4852) 400-991.