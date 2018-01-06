​Более 30 рейдов по контролю за реализацией алкогольной продукции проведено в Ярославской области в дни новогодних праздников. В составе групп по выявлению фактов незаконной торговли сотрудники регионального департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка, Центра по защите прав потребителей, а также областного ОВД.

Особое внимание в ходе рейдов уделялось торговле контрафактной продукцией и в ночное время.

Так, в Ярославле и Ярославском муниципальном районе были выявлены факты продажи спиртного без соответствующих документов. В Дзержинском районе областного центра алкоголь продавали без лицензии.

В результате проведенных мероприятий около 100 литров спиртного было конфисковано и направлено в Ярославский государственный институт качества сырья и пищевых продуктов на дополнительное исследование. По итогам проверок были составлены протоколы, в отношении нарушителей заведены дела об административных правонарушениях.

Факты продажи алкогольной продукции несовершеннолетним в ходе рейдов выявлены не были.

Департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка просит жителей области сообщать о незаконной торговле алкогольной продукцией по телефону горячей линии. Благодаря бдительности граждан в дни новогодних праздников было организовано 20 проверок.

Если Вы стали свидетелем продажи  спиртного несовершеннолетним, реализации алкогольной продукции без лицензии или с нарушением сроков годности сообщите об этом по телефону ‎(4852) 400-991.    

Комментарии

Комментариев пока нет...
Ответьте на вопрос: В каком году Ярославлю 1000 лет? -

Вы — Гость. Не хотите ли авторизоваться или зарегистрироваться?
08:00
27 просмотров