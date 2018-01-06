|Минувшей ночью верующие отметили один из самых почитаемых и великих праздников в православном мире – Рождество Христово. Главная рождественская служба по традиции состоялась в Успенском соборе. Богослужение посетил первый заместитель председателя регионального Правительства Виктор Костин.
Божественную литургию, начавшуюся накануне, за полчаса до полуночи, провел митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеймон.
– Рождественский праздник – праздник любви и мира, – отметил в своем рождественском послании к верующим Пантелеймон. – Повседневная горячая молитва каждого из нас должна быть неотъемлема от нашей непрестанной действенной заботы об укреплении мира и справедливости в отношениях между людьми. Пусть молитвы, исходящие из наших сердец, будут призывом ко всем православным, на земле живущим, к обретению мира и любви между собой.
Службу посетили сотни прихожан. Многие ярославцы и гости города пришли сюда целыми семьями. Богослужение длилось до самого утра.
Рождественские ночные бдения прошли также во всех приходских и монастырских храмах Ярославской митрополии.
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