Минувшей ночью верующие отметили один из самых почитаемых и великих праздников в православном мире – Рождество Христово. Главная рождественская служба по традиции состоялась в Успенском соборе. Богослужение посетил первый заместитель председателя регионального Правительства Виктор Костин.



Божественную литургию, начавшуюся накануне, за полчаса до полуночи, провел митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеймон.



– Рождественский праздник – праздник любви и мира, – отметил в своем рождественском послании к верующим Пантелеймон. – Повседневная горячая молитва каждого из нас должна быть неотъемлема от нашей непрестанной действенной заботы об укреплении мира и справедливости в отношениях между людьми. Пусть молитвы, исходящие из наших сердец, будут призывом ко всем православным, на земле живущим, к обретению мира и любви между собой.



Службу посетили сотни прихожан. Многие ярославцы и гости города пришли сюда целыми семьями. Богослужение длилось до самого утра.



Рождественские ночные бдения прошли также во всех приходских и монастырских храмах Ярославской митрополии.