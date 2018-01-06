​На областные дороги в ближайшее время будет выведено 170 единиц техники. Дополнительные силы будут задействованы в связи с неблагоприятными погодными условиями: синоптики в ближайшие сутки прогнозируют на территории области сильный снегопад.



– Силы и средства, которые будут направлены в ближайшее время на приведение дорог в надлежащее состояние, способны справиться с поставленными задачами, – отметил директор Ярославской областной дорожной службы Антон Заев. – Безусловно, если того потребуют обстоятельства, в оперативном порядке будут привлечены дополнительные резервы. Техники и материалов для качественной обработки трасс у областной дорожной службы достаточно.



По данным Ярославского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей в Ярославской области с вечера 7 января будет идти снег. Также ожидается усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду, в отдельных районах возможна метель с ухудшением видимости до 300 – 800 метров. Такая погода сохранится и в течение следующего дня.



Антон Заев напомнил, что во избежание дорожно-транспортных происшествий водителям во время движения необходимо соблюдать меры безопасности при управлении транспортными средствами и, по возможности, воздержаться от дальних поездок на личном автотранспорте.



Областная дорожная служба просит водителей не оставлять автомобили на проезжей части, чтобы не создавать помех снегоуборочной технике.



При наличии замечаний к качеству уборки дорог жители региона могут позвонить в круглосуточные диспетчерские службы ГКУ ЯО «Ярдорслужба», ГП «Ярдормост», филиалов ГП «Ярдормост». Телефоны диспетчерских служб: ‎(4852) 78-95-20 – ГКУ ЯО «Ярдорслужба», ‎(4852) 76-05-17 – ГП «Ярдормост».