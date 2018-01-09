|В рамках региональной акции «Елка в подарок» новогодние подарки и ели получили воспитанники 30 учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
– В Ярославской области акция «Елка в подарок» стала доброй традицией. На этот раз в ней приняли участие более 300 детей, – рассказал заместитель председателя Правительства региона Роман Колесов.
В организации мероприятия вместе с сотрудниками департамента лесного хозяйства Ярославской области приняли активное участие представители лесничеств и арендаторы лесных участков, члены общественных и благотворительных организаций, предприниматели.
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