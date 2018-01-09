​В рамках региональной акции «Елка в подарок» новогодние подарки и ели получили воспитанники 30 учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.



– В Ярославской области акция «Елка в подарок» стала доброй традицией. На этот раз в ней приняли участие более 300 детей, – рассказал заместитель председателя Правительства региона Роман Колесов.



В организации мероприятия вместе с сотрудниками департамента лесного хозяйства Ярославской области приняли активное участие представители лесничеств и арендаторы лесных участков, члены общественных и благотворительных организаций, предприниматели.