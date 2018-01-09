​На уборке автодорог региональной собственности в новогодние праздники ежесуточно было задействовано не менее 320 единиц техники. При ухудшении погодных условий и усилении снегопада выходили дополнительные машины.



– В новогодние праздники работа шла в штатном режиме, – сообщил директор Ярославской областной дорожной службы Антон Заев. – На весь период было организовано дежурство ответственных лиц, за каждым объектом у нас закреплен куратор. Были привлечены все необходимые силы и средства. Обстановка на региональных трассах находилась и находится под контролем.



В первоочередном порядке работы проводятся на дорогах опорной сети, трассах с автобусным сообщением, на школьных маршрутах, мостах, путепроводах, опасных участках. Как подчеркнул Антон Заев, Ярославская область обеспечена всеми необходимыми силами, техникой и материалами для качественной обработки трасс. Реагентов и техники у подрядчиков достаточно. Ситуация на контроле у Правительства региона.



– Просим всех участников дорожного движения быть внимательнее и не пренебрегать мерами безопасности: избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий, – добавил Антон Заев. – Не стоит оставлять автомобили на дорогах, чтобы не создавать помех снегоуборочной технике. Также пешеходам необходимо быть осторожными при пересечении проезжей части, а в темное время суток использовать в одежде световозвращающие элементы.



При наличии замечаний к качеству уборки дорог жители региона могут позвонить в круглосуточные диспетчерские службы ГКУ ЯО «Ярдорслужба», ГП «Ярдормост», филиалов ГП «Ярдормост». По всем обращениям будут приняты соответствующие меры.



Справка



Работы по содержанию региональных дорог этой зимой продолжает выполнять госпредприятие «Ярдормост». В ноябре прошлого года ГКУ ЯО «Ярославская областная дорожная служба» заключило с ним контракт сроком до 30 июня 2018 года.



Телефоны диспетчерских служб: (4852) 78-95-20 – ГКУ ЯО «Ярдорслужба», (4852) 76-05-17 – ГП «Ярдормост».