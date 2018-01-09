​9 января началось онлайн-голосование по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены в рамках губернаторского проекта по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе» в 2018 году. Опрос проводится на официальном сайте проекта vmeste76.ru.



Принять участие в голосовании могут все желающие. На сайте необходимо выбрать городской округ или муниципальный район, а далее – один объект из списка. Также можно предложить свой вариант.



Свой выбор необходимо подтвердить СМС-кодом. Данная мера позволит избежать накрутки голосов в момент голосования. Плата за получение СМС-кода не взимается.



– Голосование на портале будет проходить с 9 по 31 января, – рассказал руководитель проектного офиса «Решаем вместе» Евгений Чуркин. – Свой выбор в пользу тех или иных общественных пространств жители области также могут сделать, пройдя анкетирование, которое организовано в общественных местах: в МФЦ, ДК, торговых центрах, в районных или территориальных администрациях. Там уже установлены специальные урны для голосования. Также можно принять участие во встречах, которые в течение января пройдут во всех районах области. По итогам данного этапа будет сформирован список общественных пространств, для которых будут подготовлены эскизы благоустройства и которые войдут в опросный лист для итогового голосования 18 марта.