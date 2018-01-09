​С 1 января в Ярославской области вступили в действие инициативы Президента России Владимира Путина, направленные на стимулирование рождаемости и улучшение демографической ситуации. Так, в регионе, как и во всей стране, установлена ежемесячная выплата при рождении первого ребенка до достижения им возраста полутора лет.



– Эта мера поддержки рассчитана на семьи, среднедушевой доход в которых – менее чем 1,5 прожиточного минимума трудоспособного населения, – сообщила заместитель начальника управления по социальной и демографической политике Правительства региона Татьяна Корбут. – В Ярославской области этот минимум составляет 10429 рублей, а полтора минимальных дохода – 15643 рубля.



Назначением выплаты будут заниматься органы социальной защиты по месту проживания и регистрации гражданина. Размер ежемесячной поддержки равен прожиточному минимуму на ребенка, установленному на второй квартал предшествующего года. В 2018 году это 9547 рублей.



– Родов у нас с начала 2018 года уже было 84, – рассказал главный врач областного перинатального центра Дмитрий Гурьев. – Это неплохой показатель, и мы очень надеемся, что все эти счастливые мамы придут за вторыми и за третьими малышами.



По решению Президента на новый период – до 31 декабря 2021 года – продлена программа по предоставлению материнского капитала. Размер выплаты в этом году – 453026 рублей. При этом перечень направлений, на которые родители вправе расходовать средства, расширен. В частности, можно получить адресную ежемесячную денежную выплаты на второго ребенка до достижения им возраста полутора лет. Данный вид поддержки – только для семей со среднедушевым доходом не более чем 1,5 прожиточного минимума трудоспособного населения. Кроме того, материнский капитал можно направлять на оплату услуг дошкольного образования (уход и присмотр за ребенком с двухмесячного возраста).



Для семей, где родятся вторые и третьи дети, также предусмотрено субсидирование государством ипотечной процентной ставки сверх 6 процентов годовых.



– Одно из условий – покупка жилья на первичном рынке, возможно рефинансирование ранее выданных таких кредитов, – сообщила Татьяна Корбут. – Период действия – с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года. Срок субсидирования для семей, в которых родился второй ребенок, составит 3 года, для семей, в которых родился третий, – 5 лет.



Кроме того, Владимир Путин поручил к 2021 году обеспечить 100-процентную доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. В 2018 году в Ярославской области предусмотрен ввод в эксплуатацию четырех детских садов на 710 мест в целом.



Также по распоряжению Президента в субъектах Российской Федерации в ближайшие три года будут проведены реконструкция, капитальный ремонт и дооснащение оборудованием тех детских поликлиник, которые в этом нуждаются, на условиях софинансирования. Основная часть средств на эти цели будет выделена из федерального бюджета.