​В Ярославскую областную детскую клиническую больницу поступило новое дорогостоящее современное медицинское оборудование – портативный ультразвуковой сканер и низкотемпературный плазменный стерилизатор. Техника закуплена на средства резервного фонда Президента России Владимира Путина. Медучреждению на эти цели было выделено порядка 12 миллионов рублей.



– Оба аппарата – настоящий подарок для нас. Даже не знаю, которому из них мы больше рады, – поделилась главный внештатный педиатр департамента здравоохранения – главный врач Ярославской детской областной клинической больницы Марина Писарева. – Портативный ультразвуковой сканер крайне необходим в нашей повседневной работе. С ним мы можем проводить исследования в любом отделении, где находятся нетранспортабельные или тяжелые пациенты. Стерилизатор позволит серьезно снизить трудозатраты среднего персонала. До сих пор обработка инструментов осуществлялась химическим способом, то есть вручную. Теперь мы сможем значительно сэкономить время сотрудников. При этом на 100 процентов можем быть уверены в качестве стерилизации.



Новое оборудование поступило в больницу в конце прошлого года, было оперативно установлено, протестировано и в настоящее время уже активно используется.



Сканер будет применяться не только в отделениях медучреждения, но и во время выездов в муниципальные районы. Они проводятся дважды в неделю и являются одной из форм работы областной клиники. За один выезд аппарат позволит сделать 70 – 80 исследований.



– Это очень хорошая техника высокого экспертного класса, – отметила заведующая отделением ультразвуковой диагностики Ярославской областной детской клинической больницы Анна Михайлова. – Сканер позволяет нам проводить достаточно серьезные и тонкие исследования. А за счет того, что он оснащен многими программами и датчиками, мы можем обследовать органы брюшной полости, сердце, сосуды, все поверхностные органы, любые мягкие ткани.



Низкотемпературный плазменный стерилизатор серьезно облегчит работу отделений хирургического профиля. Оборудование необходимо для соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Оно может использоваться для стерилизации термолабильного медицинского инструментария, оптических устройств, эндоскопов, видеокамер, видеоскопов и многого другого. Обработка осуществляется щадящим способом, а процесс занимает около 50 минут.



– Раньше при обработке инструментов использовалось много емкостей, процесс происходил поэтапно, – рассказала главная медицинская сестра Татьяна Яровая. – Это было очень трудозатратно. Но главное, после стерилизации мы могли хранить инструменты только три дня. А затем, даже если они не использовались, их необходимо было вновь обрабатывать. С новым оборудованием срок хранения увеличился до 1 года. Причем сама обработка очень качественная.



Справка



Распоряжением Президента Российской Федерации Владимира Путина от 25 декабря 2017 года предусмотрено выделение 94,5 миллиона рублей на приобретение медицинского оборудования для пяти медицинских организаций Ярославской области. Из этой суммы 28,1 миллиона рублей – для областной клинической больницы, 31,3 миллиона рублей – для областной клинической онкологической больницы, 12,6 миллиона рублей – для областной детской клинической больницы, 7,5 миллиона рублей – для клинической больницы №9 и 15 миллионов рублей – для Рыбинской городской больницы №1.