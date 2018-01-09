​В этом году в регионе не допущено незаконных вырубок елей в период новогодних праздников.



– Благодаря четкому взаимодействию и успешно проведенному комплексу мероприятий нам удалось сохранить хвойные насаждения, – сказал директор департамента лесного хозяйства Ярославской области Николай Савельев. – Усиленное патрулирование проводилось в период с 15 декабря по 7 января. Особое внимание мы уделяли участкам, где произрастает хвойный молодняк. Нарушений лесного законодательства на землях государственного лесного фонда не выявлено.



Лесные инспекторы региона провели 362 рейда. В рамках межведомственного взаимодействия с органами полиции на дорогах общего пользования было организовано 11 стационарных постов, созданы 22 совместные передвижные группы, которые провели более 200 рейдов.



Под жестким контролем находились лица, работавшие на основании договоров купли-продажи лесных насаждений для новогодних праздников. В этом году на аукцион было выставлено 3182 хвойных дерева в Даниловском, Некоузском, Мышкинском, Тутаевском, Рыбинском, Ярославском и Некрасовском районах.