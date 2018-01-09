|Период новогодних и рождественских праздников на территории Ярославской области прошел в штатном режиме, без существенных срывов в работе систем жизнеобеспечения населения. На объектах тепло-, водо- и электроснабжения с 30 декабря по 9 января зафиксировано 24 технологических нарушения, что на 64 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
– В каждом муниципальном образовании работали круглосуточные горячие линии, – рассказал директор областного департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Андрей Лукашов. – Дежурили лица, ответственные за бесперебойную работу коммунальных служб: представители органов исполнительной власти и местного самоуправления, ресурсоснабжающих организаций, подведомственных департаменту учреждений. График дежурств был сформирован на весь период новогодних праздников.
Для обеспечения безаварийной работы коммунальных систем теплоснабжающими организациями был создан и поддерживался на необходимом уровне неснижаемый запас топлива. В состоянии готовности находилась 401 аварийная бригада, укомплектованная необходимым транспортом и запасом материально-технических ресурсов.
На базе ГКУ «Центр управления жилищно-коммунальным комплексом Ярославской области» был сформирован запас мобильных резервных источников электроснабжения и тепловых агрегатов, а также аварийный резерв материалов и оборудования.
На особом контроле находился вопрос обеспечения теплоснабжения потребителей села Мокеиха, которое осуществлялось в штатном режиме.
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вчера, 17:45
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