​9 января в Ярославле в КСК «Вознесенский» стартовали чемпионат и первенство Центрального федерального округа России по спортивной акробатике. В соревнованиях принимают участие 350 спортсменов из семи субъектов РФ. В команде нашего региона – 80 акробатов из Ярославля и Рыбинска.



– В Ярославской области спортивная акробатика на высоком уровне, и прежде всего благодаря тренерскому составу и спортсменам, которые верят своим тренерам. Вместе они выполняют работу с горящими глазами, – сказал заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области Дмитрий Ведьмедев. – У нас выстроена слаженная система, которая дает возможность воспитывать спортсменов высокого уровня и проводить подобные соревнования.



Состязания продлятся до 11 января.



Спортивная акробатика в Ярославской области активно развивается. На базе спортивных школ ею занимаются порядка 600 человек. 13 акробатов входят в состав сборной команды России, почетное звание «Заслуженный мастер спорта России» имеют Дарья Гурьева и Дарья Калинина, почетное звание «Заслуженный тренер России» присвоено таким известным тренерам, как Вера Румянцева и Оксана Гурьева.