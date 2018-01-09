​С 10 января в связи с переходом на новую должность в администрации Президента России первый заместитель председателя Правительства Ярославской области Виктор Костин покидает свой пост.



– Я благодарен губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову и своим коллегам за совместную работу, – сказал Виктор Костин. – За год с небольшим мы многое сделали: достроили школу в Туношне, которую не могли ввести в строй многие годы, начали возведение пристройки к 43-й школе в Ярославле. Мы смогли запустить в жизнь совершенно новый, уникальный для области проект – «Кванториум» в Рыбинске, который дает огромные возможности нашим ребятам получать качественное и современное образование. Теперь наша задача – создать такой же современный образовательный центр в Ярославле. Многое сделано также для возрождения и популяризации культурного наследия Ярославской области.



Отдельно Виктор Костин отметил успехи региона в области спорта. Так, в настоящее время достраивается биатлонное стрельбище в «Демино». На принципиально качественный международный уровень выведен Деминский марафон. Большую популярность приобрел проект «Бегом по Золотому кольцу».



– Конечно, хочется сказать спасибо за слаженную работу своим коллегам, – отметил Виктор Костин. – Как никогда, мы продвинулись в развитии спортивной инфраструктуры. Благодаря взаимодействию с ПАО «Газпром» мы построили 20 пришкольных стадионов. В процессе проектирования и возведения находятся пять физкультурно-оздоровительных комплексов. В каждом муниципальном образовании появились свои спортивные площадки для воркаута. Что касается сферы здравоохранения, конечно, мы понимаем, что здесь сосредоточен огромный пласт накопившихся проблем. И здесь важно продолжать работу по проекту «Бережливая поликлиника», проводить информатизацию данного направления. Большие возможности по оснащению медицинских учреждений высокотехнологичным оборудованием, по ремонтам дает финансирование по линии резервного фонда Президента. И свою задачу уже на новом месте работы я вижу в том, чтобы помогать Ярославской области в ее развитии и процветании.



Справка



За добросовестный труд и значительные заслуги в социально-экономическом и культурном развитии Ярославской области накануне нового года Виктор Костин был отмечен благодарностью министра культуры РФ, а также наградой губернатора Ярославской области – Почетным знаком Алексея Петровича Мельгунова.