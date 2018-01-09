​В новогодние каникулы во дворах и парках, благоустроенных в рамках губернаторского проекта по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!», проходили массовые праздники.



Один из них – в Данилове, в парке у Преображенского пруда. Летом его очистили, провели работы по берегоукреплению, рядом обустроили прогулочную дорожку, установили деревянную беседку, украшенную традиционной для города резьбой. На эти цели в рамках проекта было выделено более 3,5 миллиона рублей.



– Совместная работа органов местного самоуправления и жителей Данилова дает прекрасные результаты, – подчеркнула, открывая мероприятие, глава города Наталия Косихина. – Так появился в городе и этот объект – красиво благоустроенный пруд, еще одно место для гуляний семьями, коллективами вот на таких праздниках. Начавшийся 2018 год для нас очень ответственный. Проект «Решаем вместе» поддержан Президентом России Владимиром Путиным, и в Даниловском районе он будет продолжен новыми интереснейшими проектами. Надеемся на долгожданное благоустройство Привокзальной площади.



Праздник прошел с участием фольклорного ансамбля «Славёна» районного Дома культуры. Для детей была организована большая спортивно-развлекательная программа.



– Праздники проходят у нас весело. Их теперь есть где проводить, – сказала жительница Данилова Лилия Симонова.



8 января в поселке Сосновом Угличского района игровая программа была организована в одном из отремонтированных в рамках проекта дворов. Она завершилась зажигательной дискотекой.



Весной местные жители на общем собрании приняли решение о необходимости включения этого объекта в проект. Летом во дворе были установлены новые лавочки, клумбы и урны, песочница и карусели. Как отмечают сосновцы, стало очень удобно и уютно.



В Угличе за время новогодних каникул подобные праздники прошли в трех дворах, благоустроенных по проекту «Решаем вместе».



– Задача по формированию комфортной городской среды поставлена Президентом России Владимиром Путиным, и именно на ее реализацию направлена губернаторская программа «Решаем вместе», – отметил глава Угличского района Анатолий Курицин. – Участие в проекте стало новым этапом развития района. Все, что мы делаем, направлено прежде всего на улучшение качества жизни граждан, и для нас очень важно услышать их мнение.



Губернаторская программа «Решаем вместе» будет продолжена. Обсуждение общественных территорий для включения в проект уже началось. Его бюджет в 2018 году, как сообщил губернатор Дмитрий Миронов, составит 680 миллионов рублей.