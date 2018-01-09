|Новый год на Советской площади в Ярославле встретили 15 тысяч человек, а по всей области, согласно данным полиции, в новогодних гуляньях с 31 декабря на 1 января приняли участие 55 тысяч человек.
– Мы ожидали, что гостей в новогодние праздники будет много, – сказала директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – В декабре Ярославль вошел в топ-10 городов, популярных для новогодних поездок с детьми, по данным российского сайта бронирования отелей, коттеджей и квартир «Tvil.ru». А согласно рейтингу аналитического агентства «Турстат», ярмарка на Советской площади – в десятке самых популярных новогодних ярмарок в России.
С 1 по 8 января ярославские отели были заняты в среднем на 80 процентов. Самая высокая загрузка, как отмечают представители областного отделения Российской гостиничной ассоциации, – с 3 по 5 января. В это время в регионе было много детских тургрупп, а на сайте «Booking.ru» отсутствовали предложения по размещению в гостиницах.
Как сообщили представители туроператоров, чаще всего в новогодние каникулы гости путешествовали по городам Ярославской области и посещали крупные музеи региона. Найти свободного экскурсовода было практически невозможно.
Впервые Ярославский музей-заповедник начал работу уже 1 января. В этот день за несколько часов на выставках побывали 300 человек, а за новогодние каникулы – более 15 тысяч. С 1 по 8 января продано около 40 тысяч билетов на экспозиции, выставки и праздничные программы. В прошлом году – на 10 тысяч меньше.
Музей «Ростовский кремль» в новогодние каникулы посетили более 18 тысяч человек. Большинство – гости из Москвы, Ярославля, Костромы и Иванова.
В Ярославском художественном музее в праздничные дни побывали 6,5 тысячи человек. Как отметили работники ЯХМ, в этом году стало больше туристов, которые приехали в Ярославль самостоятельно: намного чаще заказывали персональные экскурсии для семей или компаний друзей.
В праздничные дни завершил переезд этнокультурный туристический комплекс «Деревня Тыгыдым». Первоначально он размещался в Пошехонском районе. «Новый Тыгыдым» находится в Рыбинском районе, в туристическом кластере «Ярославское взморье». Официальное открытие назначено на 16 января, но уже сейчас для посетителей работают музей крестьянской кухни и подворье домашних животных. В интерактивной программе с дегустацией настоящего крестьянского обеда в праздники приняли участие первые 200 гостей.
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