​Сразу в нескольких благоустроенных по губернаторской программе «Решаем вместе!» дворах Ростова прошли детские праздники. Развлекательно-игровые программы были организованы на улицах Декабристов, Октябрьской, Спартаковской, в проезде Радищева и во втором микрорайоне. Благодаря реализации программы по формированию комфортной городской среды здесь установлено новое детское и спортивное оборудование, обустроены зоны отдыха, парковочные места, заасфальтированы тротуары. На обновление этих территорий потрачено около 4,5 миллиона рублей.

Ростовцы итогами первого года реализации проекта «Решаем вместе!» довольны.

– Теперь у нас красивый, обустроенный двор с детской площадкой и лавочками для отдыха. В любое время можно выйти погулять с ребенком или просто подышать свежим воздухом, – отметила жительница дома №24 второго микрорайона Лариса Николаева.

Проект «Решаем вместе!» будет продолжен в 2018 году. На официальном сайте vmeste76.ru уже началось онлайн-голосование за общественные пространства, которые могут обрести в его рамках новую жизнь. О запуске процесса на своей странице в социальных сетях объявил губернатор Дмитрий Миронов. По итогам этого этапа будет определен список территорий-претендентов на включение в программу, за который 18 марта жители региона смогут окончательно проголосовать.

– Каждый может проголосовать за парк, сквер – любую общественную территорию, которая, по его мнению, должна быть обустроена, – сказал глава Ростовского района Алексей Константинов. – Уверен, общими усилиями нам удастся значительно улучшить качество жизни в Ярославской области.

Справка

Губернаторский проект «Решаем вместе!» реализуется в Ярославской области с начала 2017 года по инициативе главы региона Дмитрия Миронова. Программа направлена на выполнение задачи по формированию комфортной городской среды, поставленной Президентом России Владимиром Путиным.

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