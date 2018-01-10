|11 января стартует региональный этап Всероссийской олимпиады школьников – главного массового ежегодного интеллектуального соревнования учащихся страны. Она проводится по 24 предметам для обучающихся в 5 – 11-х классах и по русскому языку и математике – для четвероклассников.
Планируется, что в этом году в областных состязаниях примут участие 1980 человек, в числе которых – победители и призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников предыдущего учебного года, продолжающие обучение. Наиболее массовые направления – биология, математика и литература.
Олимпиада включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Ежегодно в ней участвуют более 6 миллионов учащихся по всей стране.
Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников завершится 22 февраля.
Справка
Практика проведения предметных олимпиад существует в России более ста лет. Начиная с 60-х годов прошлого века практически по всем основным школьным дисциплинам стали проводиться интеллектуальные состязания всесоюзного, а затем и всероссийского масштаба.
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вчера, 16:30
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