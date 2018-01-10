​Заявление на участие в ЕГЭ необходимо подать до 1 февраля. Одиннадцатиклассники должны сделать это по месту учебы, выпускники прошлых лет – в муниципальных органах управления образованием.



Сдавать единый государственный экзамен в этом учебном году предстоит более чем 5 тысячам ярославских школьников. Минобрнауки РФ уже утвердило расписание ЕГЭ. В 2018 году итоговые испытания традиционно пройдут в три этапа: досрочный – с 21 марта по 11 апреля, основной – с 28 мая по 2 июля и дополнительный – с 4 по 15 сентября.



Обязательные экзамены для выпускников этого года – русский язык и математика базового либо профильного уровня. ЕГЭ по другим предметам – на добровольной основе, по выбору.



Впервые печать контрольно-измерительных материалов будет осуществляться в присутствии ученика прямо в пункте проведения экзамена – раньше эти документы приходили в индивидуальных пакетах для каждого. В школах будет организовано ознакомление с бланками и проведен инструктаж по их заполнению.



Все демоверсии контрольно-измерительных материалов и открытый банк заданий можно найти на сайте Федерального института педагогических измерений.



Справка



В Ярославской области в 2017 году единый госэкзамен сдавали 4842 обучающихся, успешно прошли его 99,5 процента участников. На 100 баллов выполнили работы 58 выпускников, 7 человек получили 100 баллов сразу по двум предметам. Также ЕГЭ сдавали 476 выпускников прошлых лет.