|Новоселье отметила молодой специалист – педиатр детской больницы №3 Ярославля Ирина Синджук. Ей предоставлена для служебного пользования однокомнатная квартира в новом девятиэтажном доме в Дзержинском районе, которая находится в региональной собственности.
– Одна из стратегических общенациональных задач, поставленных перед субъектами РФ Президентом России Владимиром Путиным, – повысить доступность жилья для граждан, – отметил заместитель председателя Правительства области Роман Колесов. – В этом вопросе наш регион занимает активную позицию. Мы предоставляем земельные участки под индивидуальное жилищное строительство молодым и многодетным семьям, обеспечиваем квартирами детей-сирот. А в рамках программы «Улучшение кадрового обеспечения государственных медицинских организаций Ярославской области» для молодых специалистов в 2017 году приобретены в региональную собственность три квартиры в новых домах Ярославля.
Закупки осуществляет областной департамент имущественных и земельных отношений. Как пояснил его директор Максим Фролов, квартиры предоставляются по ходатайству руководства медучреждений после согласования с департаментом здравоохранения и фармации. По истечении 10 лет работы и проживания в квартире молодой специалист может решить вопрос оформления ее в собственность.
– Конечно, для меня возможность получения жилья стала решающим фактором при выборе места работы, – рассказала Ирина Синджук. – В детской больнице №3 я уже три года. Пришла сюда сразу после окончания медицинской академии. Эмоции, конечно, переполняют. Спасибо руководству области и администрации больницы, которое обратилось в Правительство с ходатайством о предоставлении мне однокомнатной квартиры.
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вчера, 19:00
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