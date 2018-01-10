​Развитие производственной кооперации в регионе выходит на новый уровень. Инвестиционный блок Правительства Ярославской области внедряет систему «доращивания» поставщиков. Она подразумевает комплексную адресную поддержку предприятий в развитии производства и сбыта.



– Работа по системному «доращиванию» технологических поставщиков для крупных предприятий ведется инвестиционным блоком с 2017 года в рамках деятельности регионального Совета по развитию производственной кооперации, – рассказала директор департамента инвестиций и промышленности Ярославской области Галина Пенягина. – Сейчас планируем при поддержке федеральной Корпорации МСП провести ряд мероприятий, которые будут ориентированы на расширение возможностей региональных производителей. Наша задача – увеличение количества малых и средних предприятий, выпускающих конкурентоспособную продукцию и сотрудничающих с крупными заказчиками. Например, в 2017 году Верхневолжская компания благодаря участию в Совете по кооперации и сотрудничеству с региональным Центром инжиниринга расширила номенклатуру поставок на ЯЗДА. После прохождения системы «доращивания» компания сможет выйти на новый уровень и поставлять свою продукцию целому ряду крупных корпораций.



Расширение партнерских связей ярославских предприятий – одна из форм стимулирования производственной деятельности в рамках реализации задач стратегии «10 точек роста». Актуальность данного направления работы обозначил Президент РФ Владимир Путин. Подчеркивая важность процессов импортозамещения, глава государства неоднократно заявлял о том, что крупные компании в своей закупочной деятельности должны опираться именно на российские высокотехнологичные структуры. В свою очередь, продукция российских поставщиков должна быть конкурентоспособной не только в ценовом отношении, но и по качеству и уровню применяемых технологий.



В систему поддержки включены структуры инвестблока, крупные холдинги региона, занимающиеся инновационными разработками. Участие в программе для предприятий бесплатное. Однако претендентам на поддержку необходимо пройти отбор и подтвердить свои производственные компетенции. После этого для каждого предприятия – участника программы проводится аудит деятельности и составляется индивидуальная карта развития. Реализовывать этот план предприятия будут в сотрудничестве с инвестблоком Правительства региона.



Справка



По итогам 10 месяцев 2017 года Ярославская область занимает 4-е место в ЦФО по количеству поставщиков среди субъектов малого и среднего предпринимательства для нужд крупнейших заказчиков с объемом поставок порядка 7,5 миллиарда рублей.