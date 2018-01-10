​В территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов Ярославля прошло предварительное обсуждение общественных территорий для благоустройства в рамках губернаторского проекта по созданию комфортной городской среды «Решаем вместе!».



– Парки и скверы, которые будут реконструированы в ближайшую пятилетку, выберут сами ярославцы, – сказал глава администрации Андрей Удальцов. – Территориальные администрации города совместно с активистами, представителями общественности и муниципальными депутатами предложили для голосования 36 наиболее актуальных объектов – по шесть на каждый район города.



Жители Фрунзенского района обсуждают актуальность благоустройства парков Победы и Судостроителей, аллеи на улице Ньютона, бульвара на улице Кривова, территории у Златоустинской церкви и усадьбы Коковцевых в Новоселках.



– Лично я проголосовала за благоустройство бульвара по улице Кривова, так как я живу там с детства и мне небезразлично состояние этой территории, – поделилась местная жительница Виктория Исаенко. – Недавно там положили плитку, провели озеленение. Теперь необходимо установить скамейки, обустроить детскую площадку. Район активно застраивается многоэтажными домами, и такая зона отдыха очень нужна.



Предварительное голосование за территории продлится до 31 января. Онлайн-опрос проводится на официальном сайте проекта vmeste76.ru. Также организовано анкетирование в общественных местах: МФЦ, ДК, торговых центрах, районных и территориальных администрациях.



Для объектов, набравших наибольшее количество голосов, будут изготовлены эскизы предполагаемого благоустройства. Их обсуждение начнется в феврале. Окончательный выбор ярославцы смогут сделать 18 марта.



Справка



Губернаторский проект «Решаем вместе!» реализуется в Ярославской области с начала 2017 года по инициативе главы региона Дмитрия Миронова. Программа направлена на выполнение задачи по формированию комфортной городской среды, поставленной Президентом России Владимиром Путиным.



Глава государства поручил Правительству РФ в ближайшие пять лет продолжать финансовую поддержку регионов, работающих в этом направлении. В Ярославской области на реализацию проекта в 2018 году планируется направить 680 миллионов рублей.