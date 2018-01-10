​11 января Ярославская епархия совместно с областным департаментом здравоохранения и фармации проводит традиционную акцию «Свеча памяти». В этот день медицинские учреждения осуществляют прерывание беременности только по медицинским показаниям.



– Наша область по сравнению с соседними регионами выглядит достаточно благополучно по количеству абортов, – сообщил главный внештатный акушер-гинеколог департамента здравоохранения и фармации Дмитрий Гурьев. – И можно говорить о том, что ситуация улучшается. Так, если в 2006 году в области зарегистрировали более 16 тысяч прерываний беременности, то сейчас порядка 5 тысяч.



Дмитрий Гурьев отметил положительное влияние новых мер поддержки семей с детьми, как федеральных, так и региональных.



– Уверен, что новые инициативы Президента России Владимира Путина, в частности, по введению выплаты на первенца и продлению программы предоставления материнского капитала, позволят сохранить и усилить положительные тенденции в демографический сфере, – сказал он.



Также Дмитрий Гурьев высоко оценил работу ярославских медиков с женщинами, желающими сделать аборт. Только за год около 200 будущих мам благодаря психологам и врачам поменяли свое решение.