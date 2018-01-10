​С 9 по 31 января в регионе проходит предварительный этап отбора общественных территорий для благоустройства в рамках губернаторского проекта по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!». На сайте vmeste76.ru идет онлайн-голосование. Кроме того, анкетирование организовано в общественных местах: МФЦ, ДК, библиотеках, торговых центрах, районных и территориальных администрациях. Там уже установлены специальные урны с логотипом проекта.



– Ярославская область раньше других субъектов России в 2018 году начала работу по формированию комфортной городской среды в муниципальных образованиях, – отметил директор департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Андрей Лукашов. – Эту задачу поставил Президент России Владимир Путин. В выборе общественных территорий для благоустройства в рамках программы «Решаем вместе!», которая уже второй год реализуется в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Миронова, задействованы все категории населения.



Проходят встречи с жителями, организованы голосование на сайте проекта и анкетирование. Наиболее популярные объекты войдут в опросный лист для голосования, которое пройдет 18 марта. Проекты-лидеры будут реализованы в 2018 году.