|В первом полугодии 2018 года в Ярославской области детям-сиротам будет предоставлено порядка 150 квартир. Об этом сегодня сообщил заместитель председателя Правительства региона Роман Колесов.
– Глава государства Владимир Путин поставил задачу активизировать работу по обеспечению жильем детей-сирот в целом по России, – отметил Роман Колесов. – Это направление отражено в губернаторской программе социально-экономического развития региона «10 точек роста» и активно воплощается в жизнь. За 2017 год для детей-сирот в Ярославской области приобретено 203 жилых помещения, 148 из них уже предоставлены.
Один из получателей – Николай Момот. 2018 год он вместе с женой и годовалым малышом встретил в новой квартире. Новостройка в Дзержинском районе Ярославля удобно расположена: рядом детский сад, остановка общественного транспорта. Общая площадь квартиры – порядка 44 квадратных метров.
– Мы очень рады! – поделился Николай. – Даже не верится, что теперь у нас есть своя собственная квартира. Так приятно ее обустраивать! Обживаемся, знакомимся с соседями.
Как рассказал директор департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов, работа ведется в рамках федеральной и региональной программ «Социальная поддержка граждан» и «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области». Для того чтобы в 2018 году обеспечить детей-сирот жильем, заключены государственные контракты на участие в долевом строительстве на 244 квартиры.
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вчера, 16:30
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