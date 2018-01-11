​В первом полугодии 2018 года в Ярославской области детям-сиротам будет предоставлено порядка 150 квартир. Об этом сегодня сообщил заместитель председателя Правительства региона Роман Колесов.



– Глава государства Владимир Путин поставил задачу активизировать работу по обеспечению жильем детей-сирот в целом по России, – отметил Роман Колесов. – Это направление отражено в губернаторской программе социально-экономического развития региона «10 точек роста» и активно воплощается в жизнь. За 2017 год для детей-сирот в Ярославской области приобретено 203 жилых помещения, 148 из них уже предоставлены.



Один из получателей – Николай Момот. 2018 год он вместе с женой и годовалым малышом встретил в новой квартире. Новостройка в Дзержинском районе Ярославля удобно расположена: рядом детский сад, остановка общественного транспорта. Общая площадь квартиры – порядка 44 квадратных метров.



– Мы очень рады! – поделился Николай. – Даже не верится, что теперь у нас есть своя собственная квартира. Так приятно ее обустраивать! Обживаемся, знакомимся с соседями.



Как рассказал директор департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов, работа ведется в рамках федеральной и региональной программ «Социальная поддержка граждан» и «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области». Для того чтобы в 2018 году обеспечить детей-сирот жильем, заключены государственные контракты на участие в долевом строительстве на 244 квартиры.