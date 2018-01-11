|В детском технопарке «Кванториум» в Рыбинске начал работу «Квант-музей» – интерактивный музей занимательной науки для детей и взрослых, где можно, играя, постигать законы окружающего мира. Все экспонаты не только можно, но даже нужно трогать руками и проводить с ними эксперименты.
Тематика экскурсий в «Квант-музее», которые рассчитаны как на младших школьников, так и на старшеклассников, меняется каждые 2 – 3 месяца.
Посещение бесплатное. Для записи необходимо отправить заявку на имя директора «Кванториума» Татьяны Таловой по адресу: kvantorium76@mail.ru с указанием названия организации-заявителя, ответственного лица, телефона для связи, количества участников, желаемой даты.
Кроме того, в «Кванториуме» ждут учителей информатики, физики и технологии для знакомства с возможностями центра в части проведения выездных уроков. Также детский технопарк готов принять в будни в первой половине дня и в выходные дни группы детей (классы) на обучение по направлениям: «Аэроквантум», «Энерджи-квантум», «Наноквантум», «Робоквантум» и «IT-квантум».
«Робоквантум» – конструирование и программирование робототехники. «IT-квантум» – программирование, написание игровых и компьютерных программ. «Наноквантум» – исследование и создание новых материалов для химической, пищевой и других отраслей промышленности, исследование состава веществ, биоматерии. «Энерджи-квантум» – исследование и разработка новейших источников энергии, применение в быту и промышленности. «Аэроквантум» – сборка и создание квадрокоптеров, авиамоделей.
Обучение бесплатное, ориентировано на жителей региона в возрасте с 7 до 18 лет.
Специалисты «Кванториума» имеют высшее педагогическое или техническое образование, прошли стажировку в Москве.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
вчера, 17:30
36 просмотров
2018.01.11 В Рыбинске в благоустроенном по проекту «Решаем вместе!» дворе прошел детский праздник2018.01.11 Специальное мобильное приложение позволит увидеть центр Ярославля, каким он был в начале ХХ века2018.01.11 В Рыбинске начинается серийное производство морских газотурбинных двигателей, аналогов которым в России нет2018.01.11 В первом полугодии детям-сиротам будет предоставлено 150 квартир 2018.01.11 Проголосовать за включение парков и скверов в проект «Решаем вместе!» можно в МФЦ и торговых центрах