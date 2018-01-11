​В детском технопарке «Кванториум» в Рыбинске начал работу «Квант-музей» – интерактивный музей занимательной науки для детей и взрослых, где можно, играя, постигать законы окружающего мира. Все экспонаты не только можно, но даже нужно трогать руками и проводить с ними эксперименты.



Тематика экскурсий в «Квант-музее», которые рассчитаны как на младших школьников, так и на старшеклассников, меняется каждые 2 – 3 месяца.



Посещение бесплатное. Для записи необходимо отправить заявку на имя директора «Кванториума» Татьяны Таловой по адресу: kvantorium76@mail.ru с указанием названия организации-заявителя, ответственного лица, телефона для связи, количества участников, желаемой даты.



Кроме того, в «Кванториуме» ждут учителей информатики, физики и технологии для знакомства с возможностями центра в части проведения выездных уроков. Также детский технопарк готов принять в будни в первой половине дня и в выходные дни группы детей (классы) на обучение по направлениям: «Аэроквантум», «Энерджи-квантум», «Наноквантум», «Робоквантум» и «IT-квантум».



«Робоквантум» – конструирование и программирование робототехники. «IT-квантум» – программирование, написание игровых и компьютерных программ. «Наноквантум» – исследование и создание новых материалов для химической, пищевой и других отраслей промышленности, исследование состава веществ, биоматерии. «Энерджи-квантум» – исследование и разработка новейших источников энергии, применение в быту и промышленности. «Аэроквантум» – сборка и создание квадрокоптеров, авиамоделей.



Обучение бесплатное, ориентировано на жителей региона в возрасте с 7 до 18 лет.



Специалисты «Кванториума» имеют высшее педагогическое или техническое образование, прошли стажировку в Москве.