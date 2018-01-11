​ПАО «ОДК-Сатурн» готово начать серийное производство морских газотурбинных двигателей на смену украинским силовым установкам. Рыбинское предприятие уже завершило госиспытания первых трех образцов. Перспективы дальнейшей работы в этом направлении были рассмотрены на совещании, которое 11 января на «Сатурне» провел заместитель министра обороны России Юрий Борисов.



В настоящее время аналогов рыбинским установкам в России нет. О важности импортозамещения в этой сфере говорил Президент России Владимир Путин, когда в апреле приезжал на предприятие. Глава государства отметил, что работа по организации производства газотурбинных двигателей для боевых кораблей на «Сатурне» ведется с 2014 года и за прошедшее время в стране создана практически новая научная отрасль.



– Мы приняли решение развивать эти направления у себя, и, судя по всему, поступили правильно. Мы получили не только новую компетенцию, но и абсолютно новую технику – более современную по сравнению с той, что мы брали раньше, – добавил Президент.



Двигатели, которые будут строиться на «Сатурне», предназначены для широкого спектра кораблей, начиная с судов на воздушной подушке типа «Зубр» и катеров «Мурена» и заканчивая кораблями ближней и дальней морских зон.



– Мы пристально смотрим за освоением производства газотурбинных двигателей, в том числе для кораблей типа «фрегат», – сказал Юрий Борисов. – А сегодня мероприятия, начатые еще в 2014 году, завершены проведением госиспытаний и присвоением литеры газотурбинным силовым установкам. Мы ушли от зависимости от Украины по этим критически важным позициям.



Юрий Борисов отметил, что российские газотурбинные установки обладают большим модернизационным потенциалом, который позволит в будущем повысить их мощность и срок службы.



– Параллельно с завершившимися опытно-конструкторскими работами уже запущены в производство первые серийные агрегаты для кораблей Военно-морского флота, – сообщил управляющий директор ПАО «ОДК-Сатурн» Виктор Поляков. – Мы имеем новые компетенции, которые обеспечат нам необходимое для Минобороны количество силовых установок.



Еще одно важное направление работы предприятия – освоение производства ремонтных комплектов для используемых в России украинских авиадвигателей. Сегодня Юрий Борисов оценил достигнутые результаты и обсудил с руководством Объединенной двигателестроительной корпорации сроки поставки групповых ремонтных комплектов на заводы, занимающиеся финальной сборкой.