​Разработано приложение для мобильных устройств «Демидовский сквер». С помощью технологий виртуальной и дополненной реальности оно показывает исторический центр Ярославля таким, каким он был в ХХ веке.



– Благодаря поддержке руководства региона появилось это интересное приложение, – сообщил директор департамента охраны объектов культурного наследия Дмитрий Турбин. – Оно дает возможность на новом уровне в интересной форме представить горожанам и туристам историю Ярославля, продемонстрировать, как изменилась городская среда.



Приложение показывает сферические панорамы, созданные на основе архивных материалов. Для активации процесса мобильное устройство необходимо направить на размещенные в сквере QR-коды. В момент считывания реальная среда совмещается с исторической.



При направлении объектива мобильного устройства на отдельные здания в течение более чем 5 секунд пользователь получает возможность познакомиться с дополнительной информацией об объекте во всплывающем окне.



– Мы использовали большое количество фотографий начала прошлого века. Ярославль напоминал Санкт-Петербург с большим количеством парадных и колоннад, – рассказал разработчик приложения Семен Расторгуев. – Интересно, что когда мы выстраивали модели зданий, то могли увидеть, как они изменились. Практически сохранил свой внешний облик Илья Пророк, присутственные места. Кирилло-Афанасиевский монастырь изменился примерно наполовину, а вот у здания медицинского университета была колоннада, которую разобрали еще до революции.



У приложения понятный интерфейс. Оно позволяет ощутить эффект присутствия. Пользователь оказывается в Демидовском сквере и видит примыкающие к нему Революционную улицу (бывшую Воскресенскую), Советскую площадь (бывшую Ильинскую) и Почтовую улицу (бывшую Спасскую), какими они были 100 лет назад, а также может путешествовать по Ярославлю в том времени.



Одна из главных задач приложения – повысить привлекательность исторического центра Ярославля, входящего в зону ЮНЕСКО. Летом благодаря договоренностям между главой региона Дмитрием Мироновым и мэром столицы Сергеем Собяниным здесь было проведено масштабное благоустройство. Правительство Москвы выделило на эти цели 600 миллионов рублей.