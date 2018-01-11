​В Рыбинске в благоустроенном по губернаторской программе по созданию комфортной городской среды «Решаем вместе!» дворе дома №4 на улице 9 Мая прошел детский театрализованный праздник «Рождественские гулянья». Его организаторами выступили сотрудники и волонтеры молодежного центра «Максимум».



– Благоустроенные в рамках проекта «Решаем вместе!» общественные пространства становятся точками притяжения жителей, любимыми местами активного и семейного отдыха, – отметила директор молодежного центра «Максимум» Елена Груздева. – Мы стараемся задействовать каждый двор, который этим летом привели в порядок. Здесь созданы комфортные условия для таких мероприятий. Мы проводим не только праздники, но и спортивные соревнования, и просто подвижные игры. И каждый раз очень заметно, что люди активные, сплоченные. Я думаю, что в этом им помог проект «Решаем вместе!».



На праздник пришли жители соседних домов и даже близлежащих улиц. Вместе с ростовыми куклами и сказочными персонажами водили хороводы и пели песни и дети, и взрослые.



Главная цель проекта «Решаем вместе!», инициированного губернатором Дмитрием Мироновым, – привести в порядок дворы и общественные пространства. Программа направлена на выполнение поставленной Президентом России Владимиром Путиным задачи по формированию комфортной городской среды. Объекты для проведения благоустройства предлагают сами жители региона.



Именно рыбинцы выступили за благоустройство двора на улице 9 Мая, 4. Все работы проходили под их контролем и при их поддержке. Летом здесь отремонтировали асфальтовое покрытие проезжей части, расширили проезд к дому, обустроили парковочные места, сформировали тротуары, провели планировку газонов, высадили зелень.



– Все жители довольны. Благоустройство сделано хорошо, – сказала пенсионерка Галина Таланова. – Раньше в сапогах было не пройти, а сейчас и в домашних тапочках можно. И для детворы площадки не было, а теперь есть.



Губернаторский проект «Решаем вместе!» по созданию комфортной городской среды будет продолжен в этом году. Жители Рыбинска уже участвуют в предварительном этапе отбора общественных территорий для благоустройства.