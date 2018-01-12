​В Ярославле продолжается выбор общественных территорий для включения в губернаторский проект по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!». Накануне в доме культуры «Энергетик» объекты обсудили жители Заволжского района.



В список, сформированный районной администрацией на основе обращений граждан, представителей общественности и депутатов, вошли Тверицкий парк, скверы у дома культуры «Энергетик» и Яковлевской церкви, пешеходная зона на улице Спартаковской, рекреационная зона на проспекте Машиностроителей, которая примыкает к Заволжскому рынку, и аллея вдоль Тверицкий набережной, напротив пляжа.



– Нам важно донести до жителей принципы формирования этой программы, – подчеркнул глава Заволжского района Андрей Мамонтов. – Принять участие в выборе территорий, которые необходимо благоустроить в первую очередь, может каждый. 1 февраля путем подсчета голосов будут определены по три общественные зоны в каждом районе. Далее 18 марта состоятся выборы объектов для реконструкции в 2018 году.



Предварительный отбор территорий продлится до 31 января включительно. Ярославцы могут проголосовать на портале vmeste76.ru либо воспользоваться установленными в общественных местах города урнами с логотипом «Решаем вместе!».



Для территорий, набравших за январь наибольшее количество голосов, планируется изготовить эскизы предполагаемого благоустройства, которые также будут рассмотрены на встречах с общественностью.



– Выбор сложный. Хочется, чтобы благоустроено было все. Но мы понимаем, что за один раз все сделать невозможно, – говорит жительница Заволжского района Ирина Баскова. – Лично я буду голосовать за благоустройство сквера у Яковлевской церкви. Этот комплекс является исторической изюминкой района. Ежедневно его посещают сотни прихожан, а также туристы.



Программа «Решаем вместе!» реализуется в регионе с прошлого года по инициативе губернатора Дмитрия Миронова. Она направлена на выполнение задачи по формированию комфортной городской среды, поставленной Президентом России Владимиром Путиным. Благодаря этой работе в Ярославле были благоустроены 4 общественные территории, дворы 198 многоквартирных домов, территории 69 детских садов и школ, отремонтированы 4 учреждения культуры, установлены спортивные площадки.