|В Ярославле продолжается выбор общественных территорий для включения в губернаторский проект по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!». Накануне в доме культуры «Энергетик» объекты обсудили жители Заволжского района.
В список, сформированный районной администрацией на основе обращений граждан, представителей общественности и депутатов, вошли Тверицкий парк, скверы у дома культуры «Энергетик» и Яковлевской церкви, пешеходная зона на улице Спартаковской, рекреационная зона на проспекте Машиностроителей, которая примыкает к Заволжскому рынку, и аллея вдоль Тверицкий набережной, напротив пляжа.
– Нам важно донести до жителей принципы формирования этой программы, – подчеркнул глава Заволжского района Андрей Мамонтов. – Принять участие в выборе территорий, которые необходимо благоустроить в первую очередь, может каждый. 1 февраля путем подсчета голосов будут определены по три общественные зоны в каждом районе. Далее 18 марта состоятся выборы объектов для реконструкции в 2018 году.
Предварительный отбор территорий продлится до 31 января включительно. Ярославцы могут проголосовать на портале vmeste76.ru либо воспользоваться установленными в общественных местах города урнами с логотипом «Решаем вместе!».
Для территорий, набравших за январь наибольшее количество голосов, планируется изготовить эскизы предполагаемого благоустройства, которые также будут рассмотрены на встречах с общественностью.
– Выбор сложный. Хочется, чтобы благоустроено было все. Но мы понимаем, что за один раз все сделать невозможно, – говорит жительница Заволжского района Ирина Баскова. – Лично я буду голосовать за благоустройство сквера у Яковлевской церкви. Этот комплекс является исторической изюминкой района. Ежедневно его посещают сотни прихожан, а также туристы.
Программа «Решаем вместе!» реализуется в регионе с прошлого года по инициативе губернатора Дмитрия Миронова. Она направлена на выполнение задачи по формированию комфортной городской среды, поставленной Президентом России Владимиром Путиным. Благодаря этой работе в Ярославле были благоустроены 4 общественные территории, дворы 198 многоквартирных домов, территории 69 детских садов и школ, отремонтированы 4 учреждения культуры, установлены спортивные площадки.
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