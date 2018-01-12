​В 2018 году в Ярославской области планируется открыть 15 фермерских лавок и два фермерских магазина, одну фермерскую ярмарку, фермерский рынок и гастрономическую ферму. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства региона Валерий Холодов.



– Правительство Ярославской области комплексно и системно поддерживает местных сельхозтоваропроизводителей, в том числе в части сбыта продукции, – отметил Валерий Холодов. – Работа организована в рамках реализации стратегии социально-экономического развития «10 точек роста», утвержденной губернатором Дмитрием Мироновым. Взятый курс на импортозамещение сейчас открывает перед фермерскими хозяйствами новые возможности. Местная продукция качественнее, экологически чище и доступнее.



В 2017 году в регионе было открыто 10 фермерских лавок смешанного ассортимента (молоко, мясо, птица, яйца), две рыбные фермерские лавки и три магазина. В декабре в поселке Красный Профинтерн Некрасовского района начал работу первый в Ярославской области магазин «Кооп-Пятерочка». Это стало возможным благодаря соглашению между Центральным союзом потребительских обществ РФ, Правительством региона и областным союзом потребительских обществ, подписанному на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2017» при участии губернатора Дмитрия Миронова.



В рамках проекта торговая сеть «Пятерочка» ведет совместную торговую деятельность с потребкооперацией региона. В настоящее время на прилавках нового магазина представлено более 300 наименований товаров от 22 местных сельхозтоваропроизводителей. В дальнейшем планируется открытие подобных торговых точек в других муниципальных районах.



Для увеличения объемов реализации ярославской продукции через сетевой ритейл департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка за прошлый год провел семь потребительских сессий с федеральными сетевыми компаниями. Кроме того, для повышения доступности произведенных в регионе товаров для покупателей было организовано более 100 фермерских ярмарок, а также межрегиональная выставка-ярмарка «ЯрАГРО».