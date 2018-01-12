|В областной системе здравоохранения продолжается внедрение новой электронной программы льготного лекарственного обеспечения. Она будет способствовать улучшению качества льготного лекарственного обеспечения граждан. Система дает возможность в режиме онлайн мониторить остатки на складах, выписку и отпуск рецептов, чтобы жители региона своевременно получали лекарства, изделия медицинского назначения, продукты лечебного питания.
До 12 января через новую электронную систему льготного лекарственного обеспечения, которая действует с начала 2018 года, оформлено более 16 тысяч рецептов. Для каждого из обратившихся в программе сформирована личная карточка пациента.
– В этом электронном документе фиксируется вся информация о выдаваемых человеку лекарствах, – рассказал директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Руслан Саитгареев. – Создание карточки не должно занимать много времени. Для ее оформления требуются оригинал или копия паспорта, полис ОМС и СНИЛС. Эти документы обязательно иметь при себе при первом обращении в медицинскую организацию в 2018 году. Это позволит быстро получить льготные рецепты. К сожалению, некоторые люди приходят на прием, не имея при себе данных документов, что приводит к созданию очередей.
Как сообщила заместитель директора областного департамента здравоохранения и фармации Надежда Корзина, уполномоченный фармацевтический склад и аптечные организации располагают достаточным запасом лекарственных препаратов для своевременного обеспечения рецептов.
– Работа по переходу на электронную систему идет в рамках федеральных и региональных отраслевых программ. Вопрос льготного лекарственного обеспечения находится на постоянном контроле нашего департамента, – подчеркнула она. – Фактов отказа в выписке препаратов не зарегистрировано. Для удобства пациентов работает круглосуточная «горячая линия».
«Горячая линия» департамента здравоохранения и фармации Ярославской области
– по вопросам обеспечения граждан лекарственными средствами: (4852) 40-04-77;
– по вопросам назначения, выписывания и предоставления обезболивающих препаратов:
понедельник – четверг с 08.30 до 17.30 часов, пятница с 08.30 до 16.30 часов: (4852) 40-04-89,
понедельник – четверг с 17.30 до 08.30 часов,
пятница с 16.30 часов, выходные и праздничные дни: (4852) 45-08-75.
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