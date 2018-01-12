|Губернаторский проект по созданию комфортной городской среды «Решаем вместе!» позволил Рыбинску присоединиться к всероссийскому фестивалю «Выходи гулять!»: в благоустроенных дворах проходят праздники для детей и взрослых.
Так, у дома №1 по улице Солнечной молодежный клуб «Максимум» организовал театрализованное интерактивное представление «Рождественская елка».
– Мы проводим выездные развлекательные, спортивные и творческие акции в обновленных дворах Рыбинска. Вспоминаем забытые подвижные игры, включаем в программу ростовых кукол, сказочных персонажей, разыгрываем целые представления, – рассказала директор центра «Максимум» Елена Груздева. – Местом отдыха и активного досуга становятся не дворцы культуры, куда нужно покупать билет, а обычные дворы. Очень приятно, что общественные пространства сейчас благоустраивают, они становятся местом притяжения для жителей.
Двор на улице Солнечной уже не первый, в котором прошли мероприятия фестиваля. В ближайшее время подобные праздники с анимационной программой также состоятся в других микрорайонах города.
– На таких площадках и работать комфортно, и люди получают удовольствие от праздника, – отметил директор департамента по физической культуре и спорту Рыбинска Леонид Воронцов. – Благодаря губернаторскому проекту «Решаем вместе!» этот двор очень изменился: новое асфальтовое покрытие, парковки, тротуары. Радуешься, когда видишь уютные детские городки,современные воркаут-площадки. Такие перемены, конечно, нужны нам всем.
В рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!» в 2017 году в регионе благоустроено более 120 дворовых территорий и 80 общественных. Задача по формированию комфортной городской среды поставлена перед регионами Президентом России Владимиром Путиным.
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