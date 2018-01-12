​В Рыбинской городской больнице №1 установлен новый биопсийный маммограф «Маммо-4МТ» экспертного класса. Оборудование закуплено на средства, выделенные региону из резервного фонда Президента России Владимира Путина.



Старый маммографический аппарат часто выходил из строя и долго простаивал без дела, а потребность в нем у населения достаточно высокая. Об этом горожане рассказали губернатору Дмитрию Миронову во время личной встречи. Благодаря участию главы региона техника поступила в больницу в максимально сжатые сроки.



– Стоимость «Маммо-4» 15 миллионов рублей, – сообщил главный врач городской больницы №1 Николай Смирнов. – Сейчас благодаря современному оборудованию наши возможности увеличиваются. Мы сможем принимать порядка 50 женщин в день и проводить диагностику разных видов заболеваний, в том числе и онкологии.



Новый маммограф – российского производства. У него цифровая система с улучшенной разрешающей способностью. Работает аппарат как в скрининговом режиме, так и в режиме трехмерной цифровой биопсии. Это позволяет увеличить пропускную способность, улучшить качество обследования. Полученные при биопсии материалы могут быть исследованы морфологически, что позволяет подтвердить предполагаемый диагноз и как можно раньше начать лечение.



– Аппарат компактный и полностью автоматизированный. Это облегчает его обслуживание и сокращает время приема пациентов, – рассказал заведующий рентгеновским отделением поликлиники №2, врач-рентгенолог больницы №1 Андрей Петров. – Также, что немаловажно, снижена лучевая нагрузка на пациентов и на нас, врачей. Изображение сразу же поступает на рабочую станцию лаборанта, а с нее на рабочую станцию врача, оснащенную профессиональным монитором с хорошим разрешением. Это позволяет улучшить качество диагностики, снизить количество ложноположительных результатов.



Таким образом, с помощью нового оборудования весь цикл обследования пациентов проходит в максимально сжатые сроки, а специализированная помощь в Ярославской области становится более доступной и качественной.