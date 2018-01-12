​25 января начнется регистрация участников на старты межрегионального спортивного проекта «Бегом по Золотому кольцу», который проводится при поддержке Правительства Ярославской области.



В новом сезоне предусмотрено 12 этапов в исторических городах России, в том числе в Мышкине, Переславле-Залесском, Угличе, Рыбинске, Ростове. В 2018 году впервые забеги будут организованы в Коломне и Нерехте.



В областном центре состоится пятый ярославский полумарафон «Золотое кольцо», который станет самым масштабным за всю историю. В прошлом году в традиционном забеге по зоне ЮНЕСКО приняли участие более 6 тысяч человек в возрасте от 4 до 79 лет, а старт событию дал глава региона Дмитрий Миронов.



– Проект «Бегом по Золотому кольцу» – один из ярких примеров межрегионального сотрудничества в сфере событийного туризма, – отметил директор областного департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Сергей Панчишный. – С каждым годом проект расширяет свои границы, добавляются новые города, увеличивается количество участников. Причем некоторые выходят на дистанции целыми семьями.



В этом году для участия в семейном чемпионате «От мала до велика» включение ребенка в состав команды больше не является обязательным условием. Семья может участвовать в любом составе. Еще одно нововведение проекта – эстафета среди команд, состоящих из 2 – 4 человек. Каждый должен будет пробежать свою часть полумарафонской дистанции, при этом учитываться будет как общее, так и индивидуальное время.



При участии в восьми стартах на дистанции 10 километров и более бегунов ждет медаль «За приверженность бегу».



С предварительным календарем забегов можно ознакомиться на официальном сайте проекта: http://goldenringrun.ru/Underconst.html.